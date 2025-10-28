MEB Bakanı'ndan okullardaki Erdoğan posterlerine ilişkin açıklama: Cumhurbaşkanımızın okullarımızda görünür olmasını istedik

Milli Eğitim Bakanlığı, il ve ilçe müdürlüklerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterinin milli bayramlarda Atatürk ve Türk bayrağı ile birlikte asılmasına yönelik bir yazı gönderdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuya ilişkin olarak bugün Sarıyer'deki Gümüşdere İlkokulu ve Gümüşdere Ortaokulu'nun açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

"Cumhuriyet değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılması konusunda en önemli ödevlerden bir tanesi bize düşüyor" diyen Tekin, şöyle devam etti:

"Bu anlamda üç tane temel hususa dikkat etmemiz lazım. Birincisi, altında bulunmaktan, üzerimizde dalgalanmasından onur duyduğumuz Türk bayrağı. Bizim için milli birlik açısından değerli. İkincisi, Cumhuriyet'imizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün varlığı bizim açımızdan önemli.

"Anayasa'mızın 104. maddesi çok açık"

Üçüncüsü de Anayasa'mızın 104. maddesi çok açık, Cumhuriyet'imizi ve milli birlik beraberliğimizi temsil etmek durumunda olan kişi Cumhurbaşkanımız.

Okullarımızda çocuklarımız Cumhuriyet'e ve Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıksın diye Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk bayrağının ve birliğimizi, beraberliğimizi temsil eden Sayın Cumhurbaşkanı'mızın okullarımızda görünür olmasını istedik.

Bundan daha doğal bir şey olamaz."