MEB bünyesinde çalıştırılacak 515 personel alınacak

Toplum Yararına Program (TYP) çerçevesinde Muğla İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde okulların temizlik hizmetlerinin ifası amacıyla; Menteşe için 70, Ula için 20, Marmaris için 40, Datça için 13, Yatağan için 30, Kavaklıdere için 12, Köyceğiz için 30, Ortaca için 30, Dalaman için 30, Milas için 76, Bodrum için 50, Fethiye için 64 ve Seydikemer için 50 kişilik TYP ilanı açıldı.



Katılımcı adaylar başvurularını 28 Ağustos -1 Eylül 2023 tarihleri arasında, İŞKUR e-şube (https://esube.iskur.gov.tr/) internet adresi üzerinden, ALO 170’i arayarak veya İŞKUR hizmet birimleri aracılığıyla gerçekleştirebilecek.



Başvurularda özel politika gerektiren gruplar (kadınlar, 35 yaş üstü erkekler, engelliler, eski hükümlüler, terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar) öncelikli olacaktır.



Kimler başvurabilir?



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kuruma kayıtlı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, 31 Mayıs 2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri çerçevesinde SGK’ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi çerçevesinde sigortalı olmamak veya belirtilen çerçevede sigortalı sayılmamak. Emekli ve malul aylığı almıyor olmak. Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç). 27 Eylül 2017 tarihi sonrası TYP’de 9 aydan fazla çalışmamış olmak.

Devam eden TYP’lerde adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre aynı hanede ikamet edenlerden yalnızca biri TYP’ye katılabilecektir. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre aynı adreste oturanların gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının net asgari ücretin 1,5 katını aşması halinde söz konusu kişiler TYP’ye katılamayacaktır. (2023 yılı Temmuz ayı itibariyle 17.103,48 TL. TYP talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı ve yan kuruluşlarının çalışanı olan kişiler programdan yararlanamayacaktır. Terör örgütlerine veya Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisaklı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler TYP’ye katılamayacaktır.