MEB, deprem nedeniyle izin kolaylığı sağlayacak
Milli Eğitim Bakanlığı, deprem bölgesinde yakınları bulunan personelin izin taleplerine kolaylık sağlayacak.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan ve deprem bölgesinde yakınları bulunan personelin izin talepleri konusunda gereken kolaylığın sağlanacağı bildirildi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası, personelin izin taleplerine ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan ve deprem bölgesinde yakınları bulunan personelimizin izin talepleri konusunda gereken kolaylık sağlanacaktır." bilgisine yer verildi.