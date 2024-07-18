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MEB duyurdu: Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Sonuçlarının (2024-2) açıklandığını bildirdi.

Haber Merkezi
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MEB duyurdu: Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
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Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) sosyal medya hesabı üzerinde yapılan paylaşım ile İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Sonuçlarının (2024-2) açıklandığı bildirildi. 

Paylaşıma göre, öğretmenler, ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarına, MEBBİS ya da e-Devlet kullanıcı hesaplarıyla ulaşabilecek.

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