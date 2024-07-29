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Son dakika... MEB duyurdu: LGS 1. nakil sonuçları açıklandı

Son dakika... Millî Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarının meb.gov.tr adresinden erişime açıldığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Son dakika... MEB duyurdu: LGS 1. nakil sonuçları açıklandı
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Millî Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 22 Temmuz'da açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından bugün de yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları, erişime açıldı.

Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 29 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar ise 5 Ağustos'ta ilan edilecek.

İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 6 - 14 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Böylece 16 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.

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