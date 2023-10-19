MEB duyurdu: Ortak sınav tarihleri değişti
Milli Eğitim Bakanlığı, ortak sınav haftası tarihlerinin güncellendiğini duyurdu.
2023-2024 eğitim öğretim yılına özgü olarak 1. dönem 1. sınav haftası tarihlerinde değişikliğe gidildiği bildirildi.
Millİ Eğitim Bakanlığınca illere gönderilen yazıda "Okullarda gerçekleştirilen Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamalarının daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla 2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. sınavlarının tarihleri güncellenmiştir.
Bu bağlamda 2023-2024 eğitim öğretim yılı; 1. dönem 1. sınavları, 30 Ekim-10 Kasım 2023 tarihleri arasında, 1. dönem 2. sınavları ise 25 Aralık 2023-05 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.