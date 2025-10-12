MEB duyurdu: Pazartesi günü tüm okullarda eş zamanlı tahliye tatbikatı yapılacak
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), “Afetler ve Dayanıklılık Ayı” etkinlikleri kapsamında 13 Ekim Pazartesi günü Türkiye genelindeki tüm okullarda eş zamanlı tahliye tatbikatı yapılacağını duyurdu.
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı tematik takviminde ekim ayını “Afetler ve Dayanıklılık Ayı” olarak belirledi.
“Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü” dolayısıyla gerçekleştirilecek tatbikatlar, öğrencilerin afet anında doğru davranış biçimlerini uygulamalı olarak öğrenmelerini hedefliyor.
Afet ve acil durum kartı dağıtılacak
Etkinlikler kapsamında okullarda afet bilinci ve risk azaltma eğitimlerinin yaygınlaştırılması amacıyla “Afet ve Acil Durum Kartı” hazırlandı.
Kartta; ev güvenliği, afet çantası hazırlığı, toplanma noktası belirleme, aile tatbikatı yapma, bölgesel risklere karşı alınacak önlemler gibi konularda öğrenciler ve veliler için kontrol listeleri yer alıyor.
Kartlar, tatbikat sonrası öğrenciler aracılığıyla velilere ulaştırılacak. Ailelerin de evlerinde afet çantası hazırlığı ve toplanma alanı tespiti gibi çalışmalara katılması teşvik edilecek.
Bakan, velilere seslendi
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yayımladığı video mesajında velilere çağrıda bulunarak, “Çocuklarımızın okulda öğrendiklerini evde sizinle paylaşmalarına fırsat verin. Afetlere karşı en büyük gücümüz bilgi, hazırlık ve dayanışmadır” ifadelerini kullandı.
Tekin, okullarda düzenlenen etkinliklerle öğrencilerin afet bilincini yaşayarak öğrendiğini, ailelerin de bu sürecin bir parçası olması gerektiğini vurguladı.
AFAD ve Kızılay da katılacak
Ekim ayı boyunca AFAD, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Türk Kızılay iş birliğiyle afet farkındalığı, ilk yardım, arama-kurtarma ve dayanıklılık temalı etkinlikler düzenlenecek.