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MEB, 'yaz tatili süresi kısaltılıyor' iddialarını yalanladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yaz tatili süresinin 20 gün kadar kısaltılacağı iddialarına açıklık getirdi. Bakanlık söz konusu bilginin gerçeği yansıtmadığı bilgisini paylaştı.

Haber Merkezi
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MEB, 'yaz tatili süresi kısaltılıyor' iddialarını yalanladı
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Milli Eğitim Bakanlığı, yaz tatilinin kısaltılacağı yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık, 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren yaz tatili süresinin 20 gün kadar kısaltılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren yaz tatili süresinin 20 gün kadar kısaltılacağı yönünde haberler yer aldığı belirtilerek, “Böyle bir kararımız veya açıklamamız olmadı, haberler gerçeği yansıtmıyor.” denildi.

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