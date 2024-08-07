MEB, 'yaz tatili süresi kısaltılıyor' iddialarını yalanladı

Milli Eğitim Bakanlığı, yaz tatilinin kısaltılacağı yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık, 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren yaz tatili süresinin 20 gün kadar kısaltılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren yaz tatili süresinin 20 gün kadar kısaltılacağı yönünde haberler yer aldığı belirtilerek, “Böyle bir kararımız veya açıklamamız olmadı, haberler gerçeği yansıtmıyor.” denildi.