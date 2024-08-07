MEB, 'yaz tatili süresi kısaltılıyor' iddialarını yalanladı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yaz tatili süresinin 20 gün kadar kısaltılacağı iddialarına açıklık getirdi. Bakanlık söz konusu bilginin gerçeği yansıtmadığı bilgisini paylaştı.
Milli Eğitim Bakanlığı, yaz tatilinin kısaltılacağı yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı.
Bakanlık, 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren yaz tatili süresinin 20 gün kadar kısaltılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren yaz tatili süresinin 20 gün kadar kısaltılacağı yönünde haberler yer aldığı belirtilerek, “Böyle bir kararımız veya açıklamamız olmadı, haberler gerçeği yansıtmıyor.” denildi.