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MEB, yeni kararı duyurdu: Yaz tatili süresi kısaltılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yaz tatili süresinin 20 gün kadar kısaltılacağını açıkladı. Karar, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için geçerli olacak.

Haber Merkezi
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MEB, yeni kararı duyurdu: Yaz tatili süresi kısaltılıyor
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaz tatili süresinin 20 gün kadar kısaltılacağını açıkladı.

Bu yıl için tatil süresinde bir değişiklik yapılmayacak. Yeni eğitim öğretim yılı planlandığı gibi 9 Eylül’de başlayacak.

Öte yandan, ders saatlerine ilişkin değişiklikler de Milli Eğitim Bakanlığı’nın gündeminde. Bakan Tekin, öğretmenlerin yoğun şikayetleri üzerine ders saatlerinin kısaltılacağını belirtti.

Bu düzenlemenin gelecek eğitim öğretim yılından itibaren uygulanması bekleniyor.

Yeni eğitim öğretim yılı takvimi

2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi şu şekilde olacak:

1. Dönem Ara Tatil: 11-15 Kasım 2024

Sömestr Tatili: 20 Ocak 2025 – 31 Ocak 2025

2. Dönem Ara Tatil: 31 Mart 2025 – 4 Nisan 2025

Yaz Tatili Başlangıcı: 9 Eylül 2024, Bitişi: 20 Haziran 2025

Yeni düzenlemelerle ilgili detaylar, önümüzdeki dönemde daha net bir şekilde açıklanacak. Öğrenciler, veliler ve eğitimciler bu değişikliklere göre hazırlıklarını yapacak.

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