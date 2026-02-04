MEBİ’de, öğrencilerin fiziksel ve zihinsel iyi oluşu için “zinde kal” modülü

ANKARA(EKONOMİ)

“MEBİ” Bireysel Öğrenme Platformu, öğrenme süreçlerini bütüncül bir yaklaşımla ele alan dijital bir eğitim ekosistemi sunuyor.

Akademik destek ve rehberlik içeriklerinin yanı sıra öğrencilerin iyi oluş hâllerini de önceleyen “MEBİ”de, bu kapsamda “Zinde Kal” modülü hayata geçirildi.

Uzun süreli ders çalışma, ekran başında geçirilen sürenin artması ve hareketsiz yaşam alışkanlıklarının öğrencilerin dikkat, motivasyon ve öğrenme verimliliği üzerindeki etkilerinden hareketle hazırlanan modül, ders aralarında kısa ve bilinçli molalarla öğrencilerin yenilenmesini amaçlıyor.

Modül içeriklerinde bedensel hareketliliği artırmaya yönelik kısa egzersizler, odaklanmayı ve rahatlamayı destekleyen müzikler ile doğa ve şehir temalı videolar yer alıyor.

Hareketle yenilenme

Modülün ilk bölümünde, ekran başında uzun süre hareketsiz kalan öğrencilerin duruş bozukluklarını engellemek için hazırlanan 15 rehber egzersiz videosu yer alıyor.

Masa başında veya çalışma ortamında kolayca uygulanabilecek bu kısa egzersizlerle bedensel hareketliliğin artırılması, kan dolaşımının desteklenmesi ve öğrencilerin zihinsel olarak tazelenmeleri hedefleniyor.

“Zinde Kal” modülüyle öğrencilerin ders aralarının öğrenmeyi destekleyen aktif molalara dönüşmesi amaçlanıyor.

Müzikle odaklanma

İkinci bölümde, zihinsel yorgunluğu azaltmaya ve öğrencilerin rahatlamasına yardımcı olacak şekilde seçilmiş dinlendirici ve motive edici müzikler yer alıyor. Bu içerikler sayesinde öğrencilerin stres seviyelerinin düşürülmesi ve derslere daha dingin bir şekilde devam etmeleri hedefleniyor.

Doğa ve şehir manzaralarıyla dinlenme

Modülün üçüncü bölümünde ise Türkiye’nin farklı noktalarından derlenen doğa ve şehir manzaraları yer alıyor. Doğanın yeşili ve denizin mavisiyle buluşan bu görüntüler, göz yorgunluğunu azaltırken öğrencilere kısa ama etkili bir zihinsel mola imkânı sunuyor.

“Zinde Kal” modülü, öğrencilerin “MEBİ”de uzun süre kesintisiz vakit geçirmeleri durumunda devreye giren bir hatırlatma mekanizması da içeriyor.

Bu özellik sayesinde öğrencilere kısa bir ara vermeleri önerilerek ekran kullanımının daha bilinçli yönetilmesi ve öğrenme süreçlerinin sürdürülebilirliği destekleniyor.

Bu modülün eklenmesiyle birlikte “MEBİ”, sadece akademik içerik sunan bir kaynak olmanın ötesine geçerek öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını kapsayan bütüncül bir yapıya kavuşuyor.

Böylelikle MEBİ; akademik rehberliğin yanına sağlık ve motivasyon desteği de sunarak öğrencilerin başarı yolculuğunda güçlü bir yol arkadaşı olmaya devam ediyor.