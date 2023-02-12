MEB'in 5 bin kişilik AKUB ekibi de kurtarma çalışmalarına katılıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, depremden etkilenen 10 ilde, özel eğitim alan öğretmen ve diğer çalışanlardan oluşan MEB AKUB üyesi yaklaşık 5 bin Bakanlık personeli sahada görev yapıyor.

AFAD ve diğer arama kurtarma ekipleri ile koordine çalışmalar yürüten ekipler, depremin 101. saatinde Kahramanmaraş'ta üniversite öğrencisi Zişan Kaya'yı, beşinci günde Diyarbakır'da dinlemede ulaştıkları bir anne ve çocuğunu uzun uğraşlar sonucu enkaz altından sağ çıkardı.

MEB AKUB ekipleri, ayrıca başta çadır kurulması olmak üzere deprem bölgesine gönderilen yardımların boşaltılması, depolanması, dağıtılması ve yemek yapılması ve dağıtılması gibi ihtiyaç duyulan her alanda görev yapıyor.

Toplam 225 ekibin sahadaki hareket durumlarının ve lokasyonlarının takibi, deprem bölgesinin ihtiyacı olan afet ve acil durum yönetim merkezine ulaşan taleplere göre il ve ilçe ekip eksikliğinin giderilmesi, malzeme ihtiyacı, enkaz bölgesinde operasyon gerektiren ihbarların takibi ve bölgeye yönlendirilmesi gibi çalışmaları aralıksız sürüyor.

MEB AKUB ekipleri, Diyarbakır merkez Bağlar ilçesinde enkaz altında kalan bir köpek ve iki yavrusunu da 124 saat sonra canlı çıkardı.