‘MEB'in adabımuaşeret dersini imamların vermesi için hazırlık yaptığı' iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) adabımuaşeret dersini imamların vermesi için hazırlık yaptığına yönelik iddialar yalanlandı.

Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Öğretmenlik alanları ders atama ve okutma esasları, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20 Şubat 2014 tarih ve 9 sayılı kurul kararı ile onaylanarak yayımlanmıştır. İlgili kurul kararına göre; adabımuaşeret dersi bakanlıkça belirlenen eğitimleri tamamlayarak bu dersle ilgili sertifikası olan tüm alan öğretmenleri tarafından okutulmaktadır. Dolayısıyla öğretmenler dışında kimsenin adabımuaşeret dersini okutması söz konusu değildir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.