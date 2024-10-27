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Mecidiyeköy metro istasyonunda yangın paniği

Mecidiyeköy metro istasyonunda, dün gece çıkan yangında dumandan etkilenen bir güvenlik görevlisi, tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi
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Mecidiyeköy metro istasyonunda yangın paniği
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Yangın, dün gece saat 23.30 sıralarında Şişli-Mecidiyeköy metro istasyonunda çıktı. Edinilen bilgiye göre yürüyen merdivenin motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Çıkan dumanlardan etkilenen bir güvenlik görevlisi tedbir amaçlı olarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın büyümeden kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Polis ekipleri dumanların yükseldiği metro istasyonunda güvenlik önlemleri aldı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

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