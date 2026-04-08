Mecidiyeköy metrosunda intihar girişimi: Raylara düşen başka bir kadın kurtarıldı
İstanbul'un en yoğun kullanılan metro hatlarından M2 Yenikapı-Hacıosman'ın Mecidiyeköy istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu. Seferler bir saat sonra normale döndü.
Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir kişinin raylara atlaması nedeniyle M2 hattında seferler gecikmeli yapıldı. Olay sırasında raylara düşen bir kadın yolcu ise kurtarıldı.
Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı, Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.
Seferler bir saat sonra normale döndü.
#MetroDuyuru #M2— Metro İstanbul (@metroistanbul) April 8, 2026
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda seferler normale dönmüştür. https://t.co/JTRbpCMVSG
Başka biri de raylara düştü
Olay sırasında raylara düşen başka bir kadın yolcunun ise kurtulduğu öğrenildi. Bu nedenle hatta bir süre aksama yaşandı.