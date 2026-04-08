Mecidiyeköy metrosunda intihar girişimi: Raylara düşen başka bir kadın kurtarıldı

İstanbul'un en yoğun kullanılan metro hatlarından M2 Yenikapı-Hacıosman'ın Mecidiyeköy istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu. Seferler bir saat sonra normale döndü.

Haber Merkezi
Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir kişinin raylara atlaması nedeniyle M2 hattında seferler gecikmeli yapıldı. Olay sırasında raylara düşen bir kadın yolcu ise kurtarıldı.

Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı, Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Seferler bir saat sonra normale döndü.

Başka biri de raylara düştü 

Olay sırasında raylara düşen başka bir kadın yolcunun ise kurtulduğu öğrenildi. Bu nedenle hatta bir süre aksama yaşandı.

Üsküdar Marmaray istasyonunda aksama: Seferlerde gecikmeler yaşandıÜsküdar Marmaray istasyonunda aksama: Seferlerde gecikmeler yaşandıGündem