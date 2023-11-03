Mecidiyeköy’de şüpheli paket alarmı

Şişli’de akşam saatlerinde Mecidiyeköy metrobüs durağının turnike bölümündeki mavi renkli bir paket görevlilerin dikkatini çekti. Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hızlı bir şekilde bölgeyi güvenlik şeridiyle kapatarak durağı tamamen tahliye etti. Vatandaşlar olan biteni panikle izlerken, bomba imha ekibi de kısa sürede şüpheli paketin bulunduğu yere geldi.



Bomba imha ekibince şüpheli paket fünye ile kontrollü bir şekilde patlatıldı. Paketin içinde boya olduğu, boyanın patlama sonucu etrafa saçıldığı görüldü.

Şoka giren kadını gazeteciler ve vatandaşlar sakinleştirdi

Patlamanın kontrollü şekilde gerçekleştiğinden habersiz olan bir vatandaş, gerçek bir patlama yaşandığını düşünerek sinir krizi geçirdi. Şoka giren kadını çevredeki vatandaşlar ve gazeteciler sakinleştirmeye çalıştı. Kadın kendine geldikten sonra oradan uzaklaştı.