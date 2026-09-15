Meclis 1 Ekim'de açılıyor: Yeni yasama döneminde hangi düzenlemeler hayata geçecek?

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TBMM’de 28. dönem 5. yasama yılı 1 Ekim'de başlayacak. 6 Ekim Salı günü ise Meclis Genel Kurulu çalışmalarına başlamış olacak.

Türk Kızılay'ına 9 maddelik kanun teklifi

Genel Kurul'da ilk gündem Türk Kızılay'ına yönelik düzenlemeleri içeren 9 maddelik kanun teklifi olacak. Teklifle Kızılay'a afet ve acil durumlar ile savaş zamanlarında hastalıkların önlenmesi için çalışma yapabilecek hukuki altyapı sağlanacak.

Afet bölgesinde görev yapan Kızılay personeline tazminat

Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberine göre afet, savaş ve çatışma bölgelerinde görev yapan Kızılay personeline nakdi tazminat ödenecek. Kızılay, savaşlarda esir değişimlerinde aracı olarak görev yapabilecek.

Evlilik süresinin yarısı kadar nafaka ödenecek

Yeni yasama döneminde ilk sunulacak kanun teklifi ise nafaka düzenlemesini içeren 13. Yargı Paketi olacak. Paketle süresiz nafaka kaldırılacak. Evlilik tarihinden boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin yarısı kadar nafaka verilecek.

Mahkeme, çalışamayacak durumda olan ya da ileri yaştaki kadınlara daha uzun süreli nafaka kararı verebilecek. Önce çiftlerin boşanma davası görülecek, ayrılık kararı verilecek. Ardından davanın uzamasına sebep veren unsurlar arasında olan nafaka, mal paylaşımı ve velayet; ayrıca davalarda görülecek.

Hastane ve okul çevresinde sigara içilmeyecek

13. Yargı Paketinin ardından sigara ve tütün ürünlerinin kullanımını azaltmaya yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis'e sunulacak.

Teklifle okul ve hastanelerin çevresinde sigara içilemeyecek. Park, bahçe ve oyun alanlarında sigaranın görünürlüğü azaltılacak.

Ayrıca satış yerlerinde tütün ürünleri kasa arkasından kaldırılacak. Teklifle sigara satışının elektronik sistem üzerinden yaş doğrulaması ile yapılması da gündemde.