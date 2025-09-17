Meclis 1 Ekim’e hazırlanıyor

BESTİ KARALAR

Türkiye Büyük Millet Meclis’i 1 Ekim’de açılacak. Yaklaşık 3 aylık yaz tatilinin ardından Meclis 1 Ekim’de çalışmalarına yeniden başlayacak. AK Parti Ekim ayında Meclis’e getireceği ilk yasal düzenlemelere son şeklini vermek için çalışmalara başladı. TBMM’nin en fazla yasa çıkaran komisyonu Plan ve Bütçe Komisyonu ise mesaisine Merkez Bankası (MB) Başkanı’nın sunumuyla başlayacak. 1 Ekim’de yeni yasama yılına başlayacak olan Meclis’te hazırlıklar tamamlanmak üzere. AK Parti Ekim’in ilk haftası Meclis’e sunmayı planladığı yasal düzenlemelere son şeklini vermek üzere önümüzdeki haftadan itibaren çalışmalarını hızlandıracak. İktidar ve muhalefet partileri, ekonomi, yeni anayasa tartışmaları, sosyal politikalar ve dış gelişmeler çerçevesinde yoğun bir gündemle Meclis’te yerini alacak. Terörsüz Türkiye sürecinde kurulan, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarına hız kesmeden Ekim ayında da devam edecek. Komisyonun Ekim ayına kadar toplumun çeşitli kesimlerinden dinlemeleri tamamlaması bekleniyor. Yeni yasama yılı ile birlikte süreçle ilgili atılacak yasal adımların da tartışılması bekleniyor.

Mesai 7 Ekim’de

MB sunumu ile başlayacak Meclis’te yeni yasama yılının ilk mesaisi ise TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda gerçekleşecek. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 7 Ekim’de AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanacak. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 7 Ekim Salı günü sunum yapacak. Karahan’ın, küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor. Toplantının öne çıkan başlıklarını, TCMB’nin faiz kararları ile enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin oluşturması bekleniyor. Meclis’in açılışının ardından, komisyon ve genel kurul çalışmaları hız kazanacak.