Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Genel Kurulu’nda konuşuyor

Meclis Genel Kurulu, yaklaşık 2,5 aylık aranın ardından açılış toplantısıyla 28. Yasama Dönemi’nin 4. Yasama Yılı’nı başladı.

Yeni Yasama yılının ilk konuşmasını gerçekleştiren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş şunları söyledi:

TBMM halkın taleplerinin karşılandığı mekandır. Meclis güçlü mekanizmasını yeni dönemde de uygulayacak. Son 2 yıldır İsrail'in Gazze'yi işgali başta olmak üzere TBMM her zaman bir olmuş, beraber olmuş bu saldırganlığı ittifakla kınayan demokratik bir platformdur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu dönemde de fevkalade bir çalışma yapacağından şüphemiz yok. 3. yasama yılında TBMM'nin başardığı ve başarmaya devam ettiği en önemli çalışmalarından biri, Terörsüz Türkiye için kurulan komisyondur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. Dönem 4. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'na katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’nin 4. yasama yılının açılışında milletvekillerine seslendi. Erdoğan, “Aziz milletim, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 4. yasama yılında sizleri muhabbetle selamlıyorum. Meclisimizin yeni yasama yılının ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Mesele Türkiye ise gerisi teferruattır"

Erdoğan, TBMM’nin açılışında yaptığı konuşmada, “Mesele Türkiye ise gerisi teferruattır. Bu anlayışla hareket eden herkesin başımızın üstünde yeri vardır” dedi. Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni (TBMM) gazi bir meclis olarak nitelendirerek, “Burası milli iradenin tecelligahı olmuştur. TBMM, milli mücadeleyi zaferle taçlandırarak milletimizi bağımsızlığına kavuşturmuş ve 105 yıl boyunca kalkınma mücadelemizin mihmandarlığını yürütmüştür” ifadelerini kullandı.

"Sizinle aynı heyecanı yaşıyorum”

Erdoğan, her yasama dönemi açılışında 105 yıl önceki heyecanı yeniden yaşadıklarını belirterek, “Halkın oylarıyla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olarak sizinle aynı heyecanı yaşıyorum” dedi.

28. dönem 3. yasama yılının ülke ve bölge için yoğun bir çalışma takvimine sahne olduğunu vurgulayan Erdoğan, Meclis’in faaliyetleriyle milletin iradesini en iyi şekilde temsil ettiğini söyledi. Tüm milletvekillerine teşekkür eden Erdoğan, önümüzdeki 10 ay boyunca sunacakları teklif, önerge ve değerlendirmeler için şimdiden minnettarlığını iletti.

"Millete ve memlekete hizmet yolunda hepimiz biriz, beraberiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM açılışında yaptığı konuşmada, “Her zaman söylediğimiz gibi asıl olan milletin ve memleketin esenliğidir. Millete ve memlekete hizmet yolunda hepimiz biriz, beraberiz. Büyük ve güçlü Türkiye idealine giden yolda, memleketin hak ve hukukunu savunmada, vatanımız, bayrağımız ve mukaddes değerlerimiz için aynı şekilde biriz, beraberiz” ifadelerini kullandı.

Milleti temsil etme görevi üstlenen vekillere başarı dileklerini ileten Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin demokrasimizin merkez üssü olduğunu belirtti.

"Türkiye, darbe girişimini püskürterek dünya parlamentoları arasında adını onurla yazdırmıştır”

15 Temmuz gecesine de değinen Erdoğan, “Savaş uçaklarının sonik patlamalarına ve tepesine yağan bombalara rağmen milletin emanetine sahip çıkan Meclisimiz, ikinci defa gaziliğe müşerref olmuştur. Darbe girişimini püskürterek dünya parlamentoları arasında adını onurla yazdırmıştır” ifadelerini kullandı.

Bahçeli ve DEM Parti'ye teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son 1 yıl içinde Terörsüz Türkiye sürecinde atılan tarihi adımlara dikkat çekerek, bu süreçte emeği geçenlere teşekkür etti. Erdoğan, Terörsüz Türkiye idealinin mimarlarından Devlet Bahçeli’ye ve yapıcı duruşlarıyla Türkiye’nin terörden arındırılmasına katkı sağlayan DEM Parti’ye huzurlarında şükranlarını sunduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı, ülkenin terörle mücadelesinde gösterilen kararlı çabaların önemine vurgu yaparak, sürecin Türkiye için büyük kazanımlar getirdiğini belirtti.

"Türkiye egemenliğini asla pazarlık konusu yapmaz"

Türkiye Cumhuriyeti, hiçbir dış güç karşısında boyun eğmeyeceğini ve egemenliğini pazarlık konusu yapmayacağını vurguladı. Yetkililer, bazı muhalefet partilerinin tahrikleriyle akıllarında soru işareti oluşan vatandaşlara “müsterih olun” mesajı verdi. Hedefin terörün sona ermesi ve toplumsal kardeşliğin güçlendirilmesi olduğu belirtildi.

Meclis çatısı altında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, siyasi partilerin temsilcileriyle 12 toplantı gerçekleştirdi. Komisyon tamamlandığında önemli verilerin elde edileceği kaydedildi. Türkiye’nin, oluşan huzur ve güvenlik ortamını en güçlü şekilde muhafaza edeceği ifade edildi.

Ayrıca Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde desteklediğini ve bölünme planlarına karşı olduğunu açıkladı. Yetkililer, “Türkiye, Suriye’de bir dejavu yaşanmasına izin vermeyecektir” dedi.

“Gazze’nin yiğit evlatlarını asla yalnız bırakmadık”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’ye yönelik saldırılara değinerek, “Dünyanın en modern silahlarıyla topraklarına saldıran işgal kuvvetlerine kahramanca direnen Gazze’nin yiğit evlatlarını asla yalnız bırakmadık” dedi.

Türkiye’nin çabalarının en yakın şahidinin Gazzeli kardeşler olduğunu belirten Erdoğan, “Filistin halkı, bizim kendileri için neler yaptığımızı çok iyi bilmektedir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan ülkesinin ve hükümetin, bu konuda sicili parlak olmayan çevrelerden haksız eleştirilere maruz kaldığını ifade eden Erdoğan, “Biz bu davayla birileri gibi 2 yıl önce tanışmadık, biz bu davaya ömrümüzü adadık” dedi.

“Gazze’de akan kanın durdurulması görüşmelerimizin ilk gündem maddesiydi”

Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdikleri görüşmede Gazze’deki insani krizin çözümünün ilk sırada yer aldığını söyledi. Erdoğan, “Tekliflerimizi yaptık, çıkış yollarını gösterdik” diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye’nin ilkesini vurgulayarak, “Savaşın kazananı, adil bir barışın kaybedeni olmaz” dedi. Filistin halkını onurlu bir mücadele veren bir millet olarak tanımlayan Cumhurbaşkanı, “Gazze kana, gözyaşına ve yıkıma artık doymuştur. Bu utanç, bir an önce son bulmalıdır” ifadelerini kullandı.

Bir masumun dahi yaşamını yitirmesini ve Gazze’ye bir bomba daha düşmesini istemediklerini belirten Erdoğan, “Türkiye olarak bunun için çalışmaya devam edeceğiz” diyerek ülkesinin çabalarını sürdüreceğini bildirdi.

“Gazze’deki zulme karşı tavizsiz duruş Meclisimizin farkını ortaya koydu”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze ve Filistin’in diğer bölgelerinde 2 yıldır süren saldırılara ilişkin Meclis’in tutumunu değerlendirdi. Erdoğan, “Bölgede estirilen soykırıma en güçlü tepki, 86 milyon vatandaşımızın temsil edildiği bu koltuklardan yükseldi” dedi.

Meclis’in, Gazze’deki toplu kıyıma karşı sergilediği tavizsiz duruşla milletin vicdanına tercüman olduğunu vurgulayan Erdoğan, yayınlanan 7 ortak bildirinin önemine değindi. Özellikle 29 Ağustos’ta Genel Kurul’da kabul edilen tezkerenin, İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırılarına göz yumanlar için güçlü bir mesaj niteliği taşıdığını ifade etti.

Filistin’i destekleyen parlamentolar grubu içindeki çalışmaların da Meclis’in diplomasi başarısını gösterdiğini belirten Erdoğan, “Filistinli mazlumlarla dayanışma sergileyen siyasi partilerimize ve değerli milletvekillerimize kalpten teşekkür ediyorum. Rabbim hepinizden razı olsun” dedi.

"Türkiye, Filistin davasında kararlı duruşunu sürdürüyor"

Geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu’na katılan Türkiye, uluslararası platformlarda Filistin davasının sesi olmaya devam etti. Türkiye’nin, hükümeti ve kendisine yönelik karalama kampanyalarına rağmen duruşunu koruduğu vurgulandı.

Türkiye, Gazze’ye 102 bin tonu aşan insani yardım ulaştırdı. Ülke, İsrail ile ticareti 1,5 yıl önce tamamen kesmiş, Uluslararası Adalet Divanı’nda açılan soykırım davasına müdahil olmuş ve pek çok diplomatik, hukuki ve ekonomik adımla Gazzeli kardeşlerinin yanında yer aldı.

Yetkililer, Filistin halkının Türkiye’nin özverili çabalarını çok iyi bildiğini belirtirken, bazı çevrelerden gelen haksız ve hadsiz eleştirilerin üzüntü verici olduğunu ifade etti.

Ayrıntılar Geliyor...