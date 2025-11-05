Meclis Başkanı Kurtulmuş, komisyon toplantısı öncesi partilerle bir araya gelecek
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş mecliste kurulan çözüm komisyonundaki partilerin temsilcileriyle saat 16:30'da mecliste biraraya gelecek. Bugüne kadar 16 toplantı gerçekleştiren komisyonun yarın 17. defa biraraya geleceği biliniyor. Yarın yapılması planlanan toplantıda komisyonun İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşmeye gidip gitmeyeceğinin konuşulması bekleniyor.
