  Meclis Başkanı Kurtulmuş, komisyon toplantısı öncesi partilerle bir araya gelecek
Meclis Başkanı Kurtulmuş, komisyon toplantısı öncesi partilerle bir araya gelecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş mecliste kurulan çözüm komisyonundaki partilerin temsilcileriyle saat 16:30'da mecliste biraraya gelecek.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, komisyon toplantısı öncesi partilerle bir araya gelecek
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş mecliste kurulan çözüm komisyonundaki partilerin temsilcileriyle saat 16:30'da mecliste biraraya gelecek. Bugüne kadar 16 toplantı gerçekleştiren komisyonun yarın 17. defa biraraya geleceği biliniyor. Yarın yapılması planlanan toplantıda komisyonun İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşmeye gidip gitmeyeceğinin konuşulması bekleniyor.

