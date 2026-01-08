Meclis Başkanı Kurtulmuş: Suriye’de yaşananlar Türkiye’yi yakından ilgilendiriyor, takip ediyoruz

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle Parlamento Muhabirleri Derneği’ni ziyaret etti. Meclis’te görev yapan gazetecilerle buluşan ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayan Kurtulmuş, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.

“Uzak olmayan zamanda güçlü bir metin kamuoyu ile paylaşılacak”

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun rapor ortaklaşma çalışmasına dair Kurtulmuş, “Bütün siyasi partilere komisyonda görev yapan arkadaşlara teşekkürü ifade etmek borçtur. Üst düzey demokrasi örneği ortaya koydu, dinlendi, katılmadığı fikirler de olsa demokratik olgunluk içinde demokratik katılım ile komisyon çalışmalarını sürdürdü” dedi.

Teklif silah bırakmanın tespitinden sonra Meclis’e sunulacak

Partilerin ortaklaştığı noktaları çoğaltarak nihai raporu ortaya koyacaklarını kaydeden Kurtulmuş, sürecin çok uzamayacağını temenni ettiğini söyledi.

Toplantıya katılan tüm temsilcilerin iyi niyetle ve uzlaşı anlayışı ile çalıştığını anlatan Kurtulmuş, “Uzak olmayan zamanda güçlü bir metin kamuoyu ile paylaşılacak” dedi.

Kurtulmuş, rapora ilişkin çalışmaların örgütün silah bırakmasının tespiti sonrası Meclis'e sunulacağını da söyledi.

"Suriye’yi yakından takip ediyoruz"

Suriye’deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade eden Kurtulmuş, “Kırılgan bir ortam olduğunu biliyoruz. Suriye devrimi sonrası söylediğimiz şudur; toprak bütünlüğü önemli, bütünlüğü zedelenmesine izin vermemek Suriye halkının menfaatinedir. Telkinlerimizi hem Suriye hem ilgili taraflara ifade etmeye çalışıyoruz” dedi.

“İsrail için bölge halkları kendilerine itaat etmek zorunda olan kölelerdir”

Kurtulmuş, İsrail’i eleştirdiği cevabını şöyle sürdürdü:

“Türkiye olarak bu bölgelerin Müslümanların, Şililerin, herkesin birlikte yaşamasını esas olan siyasi istikamette görmek istiyoruz. Bölge ülkelerinin temel amacı bu bölgeyi bölmek, bölge haklarımın düşman haline getirmek. İsrail için bölge halkları kendilerine itaat etmek zorunda olan kölelerdir.”

“Biz İmralı’nın çağrısını esas alırız”

10 Mart mutabakatında varolan çerçevenin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, “Bizim için önemli olan bu sürecin başlangıcında İmralı’dan gelen çağrı idi. Artık örgütün silahlı mücadeleyi geride bıraktığı irade. Biz Türkiye olarak bunu esas alırız. Aslolan tüm unsurları ile PKK’nın silahlarını bırakması. Tamamlanması lazım” diye konuştu.

“10 Mart Mutabakatı’na uyulmalı”

Suriye’de yaşananların Türkiyeyi yakından ilgilendirdiğini belirten Kurtulmuş, “Bizim amacımız bir an evvel Halep’te çatışmaların sonlanması, 10 Mart mutabakatına uyulması, Suriye’de demokratik çoğulcu rejimin kurulması. Türkiye olarak her türlü desteği vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Taciz soruşturması: Üzerimize düşeni yaptık

Kurtulmuş, Meclis’teki taciz soruşturmasına ilişkin soruyu da yanıtladı ve “Bu süreçte üzerimize düşeni yaptık. En ufak bir ihmal yoktur, kayırma yoktur” dedi. Kurtulmuş, “Ocak ayında ilk mahkeme olacak. Meclis de sonuna kadar takip edecek. Umut ederiz ki en etkili ceza ortaya konulabilir” diye konuştu.

CHP’nin nöbeti: Herhangi bir partinin nasıl eylem yapacağına karar verecek değilim

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Meclis’in emekli maaşlarının iyileştirilmesi için çalıştırılması talebiyle dün akşam başlattığı nöbete dair de Kurtulmuş, “Herhangi bir partinin nasıl eylem yapacağına karar verecek değilim. Çalışmaların akışını bozmayacak şekilde katkı sunmaları lazım. Meclis’in çalışmalarını engelleyecek eylemi düşünmezler diye düşünüyorum” dedi.

"Bu Meclis mi etkisiz?"

Meclis’in işlevsiz olduğu görüşüne katılmadığını kaydeden Kurtulmuş, “Cumhuriyet tarihinin en ağır sorunu terör sorunuu çözmek için bütün siyasi partiler bir araya geldi, demokratik olgunlukla çalışma yapıyor. Bu Meclis mi etkisiz Meclis’tir?" dedi.

"Türkiye’nin önünde ödev olarak yeni Anayasa duruyor"

Güçlü bir içtüzüğün ortaya çıkması gerektiğini kaydeden Kurtulmuş, olası yeni Anayasa çalışmaları için de “Yeni bir Anayasa çalışması şarttır. Partilerimizin anayasa teklifleri vardır. Sivil, demokratik, katılımcı, özgürlükçü Türkiye’nin 21’inci yüzyıl hedeflerini yakalayacak bir Anayasa’ya ihtiyaç var. Türkiye’nin önünde ödev olarak yeni Anayasa duruyor” dedi.

"Transferler milletvekillerinin kendi tercihi, engel yok"

Vekil transferlerine dair de Kurtulmuş, “Yasal düzenleme yapılır, iç tüzük çerçevesinde bazı adımlar atılırsa başka konu. Bugün itibariyle başka partiye geçmesi konusunda engel yoktur. Bu durum milletvekillerinin kendi tercihleridir” dedi.

"Orman kanununun geçerli olduğu bir dünya; tasvip edilmesi mümkün değil"

Venezuela’daki gelişmeleri de değerlendiren Kurtulmuş, “Böyle bir dünya uluslararası hukukun geçerli olduğu değil orman kanununun geçerli olduğu bir dünya. Bu kapı açıldıktan sonra kimlerin nasıl gireceğini bilmiyoruz. ABD döneme yeni yılın başı ile giriş yaptı. Egemen bağımsızlığı olan devlet başkanını naklen yayınlayarak, gece baskını yaparak yatağından alarak başladı. Uluslarası hukukun ayaklar altına alınmasıdır, tasvip edilmesi mümkün değil” ifadelerini kullandı.