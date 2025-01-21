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Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye mesajı

Haber Merkezi
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Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangında yaşamını yitiren vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabından taziyelerini iletti

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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