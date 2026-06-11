Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM, CHP'deki duruma taraf olmaz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş CHP'de yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Kurtulmuş, "TBMM'nin herhangi bir partinin iç meselesinde taraf olması mümkün değildir" dedi.

"Meclis taraf olamaz"

"TBMM'nin herhangi bir partinin iç işlerine karışması söz konusu değildir. Meclis bu tartışmanın tarafı değildir, olmayacaktır" diyen Kurtulmuş, "Bizim kayıtlı olduğumuz, kısıtlı olduğumuz alan parlamenter hukukla ilgilidir. Yani meclisin iç tüzüğü, partilerin kendi tüzükleri, partilerin grup iç yönetmelikleri, tüzükleri çerçevesinde karar veririiz. TBMM'nin herhangi bir partinin iç meselesinde taraf olması mümkün değildir, asla düşünülemez" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş şöyle devam etti:

"Bizim kayıtlı olduğumuz, kısıtlı olduğumuz alan parlamenter hukukla ilgilidir. Yani meclisin iç tüzüğü, partilerin kendi tüzükleri, partilerin grup iç yönetmelikleri, tüzükleri çerçevesinde karar veririz. TBMM'nin herhangi bir partinin iç meselesinde taraf olması mümkün değildir, asla düşünülemez.

Herhangi bir şekilde TBMM'yi taraflardan birinin kendi tarafına çekme çabası sonuç vermez. TBMM bu tartışmanın bir tarafı değildir, olmayacaktır. CHP'nin de bu tartışmaları bir an evvel geride bırakarak partinin kurumsal kimliklerini korumalarını tavsiye ve temenni ederim."

Kılıçdaroğlu'nun makam odası talebine yanıt

Kurtulmuş'a Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Özgür Özel'in Meclis'teki makam odasının kendisine tahsis edilmesi yönünde bir talebi olduğu iddiası da soruldu.

Kurtulmuş soruyu "Bunların hepsi büyük resmin içinde detaydır. TBMM atması gereken adımı zamanı gelince atar. Arada çelişki varsa bu tartışmanın tarafı ya da bu tartışmayı çözecek makam TBMM değildir" diye yanıtladı.