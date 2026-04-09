  Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Özgür Özel'in "ara seçim" çağrısına yanıt
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Özgür Özel'in “ara seçim” çağrısına yanıt

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “ara seçim” çağrısına yanıt vererek, karar yetkisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda olduğunu ve sürecin tamamen Anayasa ile İç Tüzük hükümlerine bağlı yürütüldüğünü belirtti.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Özgür Özel'in "ara seçim" çağrısına yanıt
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in “ara seçim” çağrısına yanıt verdi. Ara seçimin hangi şartlarda yapılacağının Anayasa’da açıkça düzenlendiğini belirten Kurtulmuş, milletvekili istifalarının kabulüne ilişkin usullerin de net olduğunu ifade etti.

Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Anayasamızda hangi şartlar altında ara seçime gidilebileceği çok nettir ve milletvekili istifaların hangi şekilde kabul edilebileceği açıktır. Bu konuda karar alma yetkisi TBMM’dedir.

Ara seçimin nasıl yapılabileceği Anayasa’da ve İç Tüzük’te bellidir.

O şartlar yerine geldiğinde bu olur ama karar verecek olan Genel Kurul'dur ve Genel Kurul’un böyle bir karar alması şarttır. Yani burada TBMM Başkanlığı'na en ufak bir inisiyatif bırakılmamıştır."

