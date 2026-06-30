Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan terörsüz Türkiye ve genel af açıklaması
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, süreç kapsamında hazırlanması beklenen düzenleme hakkında konuştu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yapılması planlanan yasal düzenlemenin Meclis'in ortak kanaati ile hazırlanması gerektiğini söyledi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "terörsüz Türkiye" süreci kapsamında gündeme gelmesi beklenen yasal düzenlemelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sürecin titizlikle yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, hazırlıkların zaman kaybetmeden ancak hiçbir ayrıntı göz ardı edilmeden planlanmasının önemine işaret ederek, Türkiye'nin bu adımı atmasının zorunlu olduğunu söyledi.
Terörsüz Türkiye yasası Meclis’in ortak iradesiyle hazırlanmalı
Kurtulmuş, süreç kapsamında yapılması planlanan yasal düzenlemeye ilişkin de konuştu. Numan Kurtulmuş, "Hazırlanacak yasa sadece bir ya da birkaç partinin hazırladığı değil, Meclis'in ortak kanaati, ittifakla çıkartılacak yasa olması gerekir." ifadelerini kullandı.
Yasal düzenleme Meclis gündeminde
Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemeye çevrilmiş durumda . Düzenlemede kısmi ya da genel af anlamına gelecek hükümlere yer verilmemesi öngörülüyor.
Çerçeve yasanın Meclis tatile girmeden çıkarılması ancak uygulamanın silah bırakma şartına bağlanması planlanıyor.