TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki partilerden 48 üyenin katıldığı komisyonun ilk toplantısı sona erdi. Meclis Başkanlığı, süreç komisyonuna "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" ismini önerdi.

Komisyon 8 Ağustos Cuma günü yeniden toplanacak. Cuma günkü toplantıda MİT-Jandarma'dan yetkililer de dinlenecek.

Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan açıklamalar

Toplantının açılışında konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Milletlerin tarihinde öyle anlar vardır ki yalnız o günü anı değil, yarınını da şekillendirir. Yarım asırdır milletimizin başına bela olmuş terör illetinden kurtulmak için tarihi bir dönüm noktasına geldik. Milletimiz nasıl birlik içinde hareket ettiyse bugün de aynı karar ve inançla bu sorunu çözecektir.

Bu komisyon aziz milletimizin geleceğine dair umutlarının yeşermesinin başlangıcıdır. Milletin iradesini temsilen yeni başlangıca şahitlik ediyoruz. Komisyonumuz, ülkemizin enerjisini tüketenlerin provoke ettiği meseleye yeni bir gözle bakma iradesinin yansımasıdır.

Meclis'in halkın sesi olma yanında kardeşliğin teminatı, çözümün meşru adresi olduğunu hatırlatma yeridir. Örgütün kendini feshederek silahların susturulmasıyla başlayan süreç, aziz milletimizin meselesidir.

Bu komisyon kardeşliği kalıcılaştırmaya, farklılıkları zenginlik kabul ettirmeye çağrıdır. Ayrılık fitnesine milletimiz itibar etmemiştir. Terör bu topraklarda uzun yıllarca sadece canlarımızı almadı, emeğimizi, umudumuzu da çaldı. Enerjimizi içerideki karanlıkla boğuşmakla geçirdik. Birçok yapının ülkemizin önünü yıllarca kesmeye çalıştığına şahit olduk.

Yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Siyasetin, düşüncenin ve vicdanın daha çok konuşulduğu bir dönem olmak zorundadır. Ortak acılarımızı ortak umuda çevirmek için buradayız. Özgürlüğün, eşitliğin ve adaletin imkânlarını ve gücünü daha yüksek sesle konuşmanın zamanı gelmiştir.

"Türk-Kürt kardeşliği coğrafyamızın asli kodudur"

Attığımız her adım bu kadim coğrafyada barış ve kardeşliği tahkim etmek üzerine olmalıdır. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge demektir. Türk-Kürt kardeşliği coğrafyamızın asli kodudur. Kardeşliğimiz sadece savaş meydanlarında değil, acıda ve mutlulukta birlikte yürümektedir.

Ülkemizin önünü tıkayan karanlık dönem, milletimizin feraseti ve devletimizin kararlılığıyla geride kalıyor. Biz bu komisyonda yeni bir anayasa yazmıyoruz ama kardeşlik cümleleri kuracağız.

Burada asli meselemiz anayasa yazmak, hukuk reformu yapmak ya da tüm meseleleri bir anda çözmek değildir.

Şahit olduğumuz süreç bir pazarlığın asla sonucu değildir. Milletimizin kararlılığının sonucudur. Eğer terör belasıyla uğraşmak zorunda olmasaydık nice okullar, üniversiteler, hastaneler çok daha önce inşa edilebilirdi. Bugün iftihar ettiğimiz savunma teknolojilerimize belki çok daha erken zamanlarda ulaşabilirdik.

En ağır bedel canla ödenmiştir. Manevi kayıplar unutulmaz acılarımızdır. Canları pahasına bu vatanı savunan kahramanlar bu sürecin manevi mimarlarıdır. Atacağımız her adımda onların emanetine sadık kalacağımızı ifade ediyoruz.

Bu sürecin parçası olan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Katkı veren herkes bu memleketin mayasında kardeşlik olduğunu göstermiştir.

Milletin taleplerinin siyasal zeminde buluşması, koordinasyonun yürütülmesi huzur için elzemdir. Tartışmanın mecrası TBMM ve bugün oluşturduğumuz bu komisyondur. Bugün burada TBMM'de temsil edilen bütün siyasi partilerin temsilcileri buradadır. Toplumun yüzde 98'inin temsil edildiği siyasi iradenin yansımasıdır.

Milletimizin her adımdan haberi olmasının hakkı vardır. Her adımda şeffaflık olmalıdır.

Bu süreç Türk'ün de Kürt'ün de ortak geleceğini ilgilendiren bir beka meselesidir. Komisyonumuz müzakereci bir istişare organı olarak hareket edecektir.

"Hiç kimse dışarıda bırakılmamalıdır"

Farklı fikirlerin ortak akılda birleşmesini sağlayacak anlayışla çalışacaktır. Bu sürecin en önemli hususlarından birisi de toplumsal psikolojinin doğru şekilde yürütülmesidir. Hedefimiz sadece asgari müştereklerde birleşmek değildir.

Silahın tamamen bırakılmasıyla birlikte yasal düzenlemelerin önerilmesi ve hazırlanması da bu komisyonun görevlerindendir. Meclis'in manevi gücü, temsili yapısı provokasyonlara karşı en güçlü kalkanımız olacaktır. Provokasyonlar olabilir.

Çalışmalarımıza sadece siyaset kurumu değil, toplumun diğer kesimleri de dahil edilecektir. Üniversitelerin, STK'ların katkıları olumlu olacaktır. Hiç kimse dışarıda bırakılmamalıdır.

Bu masa milletin vicdanıyla, aklıyla, irfanıyla ve inancıyla kurulmuştur. Demokratik, çoğulcu ve herkesin kendisini ait hissettiği bir Türkiye'yi inşa edeceğiz."

Komisyonun ismi ve işleyiş şekli ele alındı

Komisyonun ilk toplantısında, komisyonun ismi ve işleyiş şekli ele alındı. Komisyon üyelerinin görüş ve önerileri masaya yatırıldı.

Meclis Başkanı Kurtulmuş'un açılış konuşmasının ardından siyasi parti temsilcileri komisyonda görüş ve değerlendirmelerini paylaştı. Toplantıda ayrıca komisyonun çalışma usul ve esasları ile prensipleri belirlendi.

Komisyon kimlerden oluşuyor?

51 üye olarak planlanan komisyona İYİ Parti üye vermemişti. Böylelikle komisyonda 48 üye yer alacak. Partilerin komisyona gönderdikleri üyeler şu isimlerden oluşuyor:

AK Parti: Abdulhamit Gül, Mustafa Şen, Kürşad Zorlu, Hüseyin Yayman, Cüneyt Yüksel, Sunay Karamık, Selami Altınok, Kemal Çelik, Mehmet Sait Yaz, Mahmut Atilla Kaya, Şengül Karslı, Mehmet Şahin, Ayşe Böhürler, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Tahir Akyürek, Ali Kıratlı, Cevahir Asuman Yazmacı, Gökhan Diktaş, Burhan Kayatürk, Abdurrahman Babacan ve Ersan Aksu

CHP: Murat Emir, Okan Konuralp, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Sezgin Tanrıkulu, Türkan Elçi, Turan Taşkın Özer, Oğuz Kaan Salıcı, Murat Bakan, Gökçe Gökçen, Mehmet Salih Uzun.

DEM Parti: Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meral Danış Beştaş, Saruhan Oluç ve Cengiz Çiçek.

MHP: Feti Yıldız, Levent Bülbül, Halil Öztürk ve Yücel Bulut.

Yeni Yol Partisi: Bülent Kaya, Emin Ekmen, Mustafa Bilici.

HÜDA-PAR: Zekeriya Yapıcıoğlu.

TİP: Ahmet Şık.

Yeniden Refah Partisi: Doğan Bekin.

EMEP: İskender Bayhan.

Demokrat Parti: Haydar Altıntaş.

DSP: Önder Aksakal.