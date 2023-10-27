Meclis Başkanvekili Celal Adan'a istifa çağrısı

HEDEP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, TBMM Genel Kurulu’nda Meclis Başkanvekili Celal Adan’ın partisinin Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık’a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Oluç, konuyla ilgili TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Oluç konuşmasında şunları söyledi:

“Dün gece Meclis’te yaşanan utanç verici bir durumla ilgili bu açıklamayı yapıyoruz. Hatibimiz Sırrı Sakık kanun maddesi üzerine konuşmasını tamamladıktan sonra Meclis Başkanvekili Celal Adan’ın mikrofonu kapalı sanarak hatibimizin arkasından ve grubumuzu hedef alarak kullandığı söz -ki buradan kullanmaktan haya duyarım- çok ağırdır ve Parlamento'nun saygınlığı açısından utanç vericidir. Arkasındaki duvarda ‘Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir’ yazısı bulunan Meclis Başkanvekilinin bu kirli ve çirkin dili halkın iradesine yönelik açık bir hakarettir. Asla ve asla kabul edilemez bir durumdur. Sürekli olarak milletvekillerini temiz bir dil kullanmaya çağıran, vekil olmanın erdeminden, Meclis’in öneminden ve siyasi ahlaktan söz eden bir Meclis başkanvekilinin içine düştüğü durum ibretliktir; farklı fikirlere tahammülsüzlüğün bir örneğidir. Beğenmediğiniz düşüncenin sahibine hakaret etmek, küfür etmek çürümüşlüğün bir göstergesidir ve kabul edilemez bir tutumdur. Milyonlarca oy almış bir partinin vekillerini hedefleyerek hakaret etmek aynı zamanda o partiye oy vermiş milyonlarca insanımıza, halkımıza hakaret etmek, küfür etmek anlamına gelir.

"İstifa etmeli"

Meclis Başkanvekili kendisini bu ülkenin sahibi sanıyor belki ama bir kez daha hatırlatalım ki bizler de en az onun kadar bu toprakların sahibiyiz. Farklı fikirleri duymayı ve anlamayı öğrenmesi gerekiyor. Bir milletvekili siyasi eleştiri ve nezaketin ötesine geçerek hakaret hamiz bir dil kullandığında hakkında nasıl gereği yapılıyorsa, Meclis’i yönetmekle görevli başkanvekili için de aynı sürecin kesinlikle işletilmesi gerekiyor. Celal Adan, Meclis Başkanvekilliği görevinden istifa etmelidir. Ağza alınmayacak bir hakaretin sahibi olarak o koltukta oturmamalıdır.

"Kimseye hakaret etmeyiz"

Meclis Başkanını da bu konuda gereğini yerine getirmek üzere göreve çağırıyoruz. Sayın Kurtulmuş; sizin vekiliniz olan bir kişinin bu tutumu kabul edilemez, bu konuda nasıl bir tutum alacaksınız çok merak ediyoruz. Buradan da son olarak uyarıyoruz; grubumuza, arkadaşlarımıza, halkımızın iradesine dil uzatanlara ve hakaret edenlere tavrımız ve tutumumuz her zaman açık ve kararlı olacak. Biz kimseye hakaret etmiyoruz, etmeyiz de ama kendimize de asla hakaret ettirmeyiz.”