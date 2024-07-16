Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca kürsüde rahatsızlandı
TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, yönettiği kanun teklifi görüşmesi sırasında rahatsızlandı. Karaca hastaneye kaldırıldı, 3 başkanvekili de Ankara dışında olduğu için oturum kapandı.
TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Meclis Genel Kurulu'nu yönettiği sırada kürsüde rahatsızlandı.
BirGün’ün haberine göre 25 Haziran’da akciğer ameliyatı olan Karaca’nın görüşmeler sırasında tansiyonu düştü.
Güven Hastanesi’ne kaldırılan Karaca’nın durumunun iyi olduğu ancak geceyi gözetim altında geçireceği öğrenildi.
Karaca’nın rahatsızlanması sonrası 3 başkanvekili de Ankara dışında olduğu için Meclis oturumu 21.55’te kapandı. Meclis yarın Celal Adan başkanlığında tekrar toplanacak.