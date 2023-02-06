Meclis Genel Kurulu çalışmalarına bir hafta ara verdi

ANKARA (EKONOMİ)- AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis Genel Kurulu’nun bir hafta çalışmalarına ara vereceği açıkladı.

Elitaş, “Bu sabaha karşı ülkemizi derinden üzen 10 vilayeti kapsayan büyük bir deprem felaketi ile karşı karşıya kaldık. Meclis görevinin başındadır. Tüm siyasi partilerin grup başkanvekilleri ile yaptığımız değerlendirmeler sonucunda bu hafta TBMM Genel Kurulunun çalışmalarına ara verme kararı aldık. İnsanlarımızın acılarını paylaşmak ve onlara destek olmak için milletvekillerimizle bölgede olacağız” dedi.