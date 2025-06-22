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Meclis gündeminde bu hafta hangi konular var? İşte gündem başlıkları

Bu hafta Meclis gündeminde enerji, vergi ve sağlık alanlarına yönelik önemli düzenlemeler öne çıkıyor. Enerji arz güvenliğini sağlamaya yönelik yasa teklifi görüşülecek; teklifin kabul edilmesi halinde üretim yapmayan maden sahaları kapatılacak. Ayrıca kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında yeni önlemleri içeren düzenleme de Genel Kurul'un gündemine gelecek.

Haber Merkezi
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Meclis gündeminde bu hafta hangi konular var? İşte gündem başlıkları
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Bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda enerji sektörüne yönelik kapsamlı düzenlemeler içeren kanun teklifi ele alınacak.

Madencilik faaliyetleri

Teklif, maden sahalarından enerji üretim kapasitesinin artırılmasına kadar çeşitli alanlarda değişiklik öngörüyor. Madencilik faaliyetlerinde bürokratik süreçlerin hızlandırılması da düzenlemeler arasında yer alıyor.

Enerji arz güvenliği 

AK Parti'nin hazırladığı 22 maddelik teklifle, enerji arz güvenliğini güçlendirmeye yönelik yerli ve milli yatırımlara destek verilecek.

Enerji alanında dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor. Ayrıca üretim yapmayan maden tesisleri kapatılacak.

Kayıt dışı ekonomiye karşı yeni tedbirler

Yeni haftada Meclis komisyonları da çalışmalarına devam edecek. AK Parti'nin geçen hafta Meclis Başkanlığı'na sunduğu, vergi adaletini güçlendirmeyi amaçlayan kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Teklifte, kayıt dışı ekonomiyle mücadele, dijital denetimlerin artırılması ve idari yaptırımların caydırıcı hale getirilmesi öne çıkıyor.

Sağlık

Sağlık alanında ise uzun süredir üzerinde çalışılan düzenlemenin Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Düzenleme hayata geçerse, yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde denetim mekanizması güçlendirilecek. Ayrıca hasta sevklerine yönelik daha sıkı takip sistemi hayata geçirilecek.

Salı ve çarşamba günleri, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Siyasi parti genel başkanları, gündeme dair mesajlarını paylaşacak.

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