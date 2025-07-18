Meclis Komisyonu için ilk adım: TBMM Başkanı Kurtulmuş liderler turuna çıkacak

Terör örgütü PKK'nın, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında silah bırakmasının ardından Meclis'te kurulması plananlanan komisyon için ilk adım atılıyor.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün siyasi partilerin grup başkanı ve grup başkanvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

2 saat 20 dakika süren görüşmede Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun nasıl şekilleneceği görüşüldü.

Kurtulmuş, önümüzdeki hafta bir kez daha siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya gelecek.

Meclis'te kurulacak komisyon

Meclis'te kurulacak komisyondaki üye sayısının 45 milletvekilini bulması öngörülüyor.

Buna göre; AK Parti 13, CHP 7, DEM Parti, MHP ve Yeni Yol Partisi için ise 3 üye ile temsil edilmesi düşünülüyor.

Her siyasi partiden bir üye olması ve bağımsızlardan da kura ile üye seçilömesi benimsendiği benimsendi.

Komisyonda grubu bulunan siyasi partilerin bu komisyon için seçilmiş grup başkanvekilleri, koordinatör grup başkanvekili sıfatıyla yer alacak.