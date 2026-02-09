Meclis lokantasında 'cinsel istismar' davasında karar!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) lokantasında stajyer olarak çalışan lise çağındaki kız öğrencilere yönelik cinsel taciz ve istismar iddialarına ilişkin davada ara karar açıklandı. Mahkeme, tutuklu bulunan tüm sanıkların adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. Davanın bir sonraki duruşmasının ise 15 Mayıs tarihinde görüleceği bildirildi.

Ne olmuştu?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) lokantasında stajyer olarak çalışan öğrencilerinin personel tarafından cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 5 sanık hakkında “çocuğa karşı cinsel taciz” ve “sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.