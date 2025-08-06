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Meclis personeli Saliha Akkaş, kocası tarafından vahşice öldürüldü!

Boşanma sürecindeki eşi tarafından 37 bıçak darbesiyle ağır şekilde yaralanan CHP'nin TBMM personellerinden Saliha Akkaş’tan kötü haber geldi. Hastaneye kaldırılan Akkaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
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Meclis personeli Saliha Akkaş, kocası tarafından vahşice öldürüldü!
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CHP’nin Meclis’te görev yapan kadın personeli Saliha Akkaş, boşanma aşamasındaki eşi Salih Akkaş tarafından bıçaklı saldırıya maruz kaldı. Olay, geçtiğimiz gece saatlerinde yaşanırken, çift arasında boşanma süreci nedeniyle çıkan tartışmanın büyümesi sonucu Salih Akkaş’ın Saliha Akkaş’ı ağır şekilde bıçakladığı bildirildi.

Aldığı bıçak darbelerinin ardından kanlar içinde kalan Saliha Akkaş, hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden Salih Akkaş'tan acı haber geldi. Akkaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"Bu sorunu görmezden gelen her siyaset bu suçun ortağıdır"

Saliha Akkaş'ın hayatını kaybetmesinin ardından CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Başarır paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef hastanede yaşam mücadelesi veren, TBMM’de görevli personellerimizden Saliha Akkaş’ı kaybettik. Saliha önceki gece, boşanmak istediği kocası tarafından bıçaklanarak ağır yaralanmıştı. Bu bir aile içi tartışma ya da münferit bir olay değil. Bu, açıkça bir erkek şiddeti. Bu sorunu görmezden gelen her siyaset bu suçun ortağıdır. Biz bu suça ortak olmayacağız"

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