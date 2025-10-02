Meclis resepsiyonunda Mustafa Keser sürprizi: Mini konser verdi

  1. Ekonomim
Takip Et

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla dün akşam Meclis'te resepsiyon verdi.

Mustafa Keser'den mini konser

Davetliler arasında bulunan Mustafa Keser, bir süre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sohbet etti.

Erdoğan'ın "Bu akşam burada herhangi bir şey düşünüyor musunuz?" diye sorması üzerine Keser, "Emir buyurursanız yaparız" dedi. Keser, davetlilere mini bir konser verdi.

