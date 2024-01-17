Meclis süreci yarın başlıyor: Emeklilere yüzde 5 ilave artış ne zaman hesaplara yatacak?

Canan SAKARYA/ANKARA

SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında sağlanacak yüzde 5 oranındaki ilave artış için yapılacak yasal düzenlemede Meclis süreci yarın başlıyor.

Meclis Plan Bütçe Komisyonu AK Parti tarafından hafta başında Meclis Başkanlığı'na sunulan istihdamın desteklenmesine ilişkin düzenlemeleri içeren 10 maddelik kanun teklifini görüşmek üzere yarın saat 11.00’de toplanacak.

Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 5 puan ilave artışın SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilebilmesi için önce yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

Yarın komisyonda istihdam desteklerinin yer aldığı yasa teklifinin görüşmeleri sırasında AK Parti tarafından verilecek önergelerle hem yüzde 5’lik artış hem de en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarılmasına ilişkin düzenlemeler yasa teklifine önergelerle eklenecek. Yine en düşük emekli aylığının 10 bin liraya çıkarılması da teklife girecek.

Düzenleme yürürlüğe girdiğinde maaş farkı hesaplara yatacak

Söz konusu teklifin yarın komisyonda kabul edilmesinin ardından gelecek hafta Genel Kurul’da ele alınarak yasalaşması bekleniyor. Düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte emekli aylıklarında enflasyon oranındaki yüzde 37.5’in üzerine ilave 5 puanlık artış için Meclis süreci tamamlanmış olacak.

İşçi emeklilerinin aylıklarının ödenmesine bugün başlandı. Enflasyon oranındaki yüzde 37.5 artış üzerinden aylıklarını alan emeklilere 5 puanlık fark ödemesi kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte yapılacak.

Asgari ücret desteği de 700 TL'ye çıkarılıyor

Yarın Plan Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak yasa teklifi ile asgari ücrette işveren desteği 2024 yılı için 500 liradan 700 liraya çıkarılıyor. Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanmak için gereken asgari prim ödeme gün sayısı 600 günden 450 güne indiriliyor, kısa çalışma gerekçelerine genel salgın durumu da ekleniyor.

Kadın, gençlerin istihdamında işverene verilen prim desteği yasa teklifi ile 31 Aralık 2025’e kadar uzatılıyor. Cumhurbaşkanına bu süreyi 31 Aralık 2026’ya kadar uzatabilmesi için yetki veriliyor.