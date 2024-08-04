Meclis tatilde, AK Parti mesaide! Hazırlığı yapılan yeni yasalar belli oldu

Meclis, 2 ay sürecek tatile girdi. AK Parti grubu, bu süreyi Ekim ayında gündeme getirilecek yeni yasaların hazırlığı ile geçirecek. Parti yöneticileri, yaklaşık 4 yıllık seçimsiz sürecin bazı temel sorunları ele almak ve çeşitli konularda reformları hayata geçirmek için çok değerli bir fırsat sunduğunu belirtiyor. Bu kapsamda sosyal güvenlik reformundan infaz kanununa kadar birçok konuyu çalışacaklarını ifade ediyorlar.

İki ana başlık üzerinde çalışacaklar

AK Parti’nin iki aylık tatili yeni yasama döneminde gündeme getirilecek yasalar üzerinde mesai harcayacağı öğrenildi. Yaklaşık dört yıllık seçimsiz sürecin bazı temel sorunları ele almak, kimi konularda reformları hayata geçirmek için çok değerli bir fırsat sunduğunu söyleyen parti yöneticileri, sosyal güvenlik reformundan infaz kanununa bu kapsamda birçok konuyu çalışacaklarını anlatıyor. AK Parti’nin yaz boyunca çalışacağı iki ana başlık yeni Anayasa ve Meclis içtüzüğü olacak.