Meclis TV, Ağbaba'nın pankartını göstermemek için 4 kez kadraj değiştirdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan Genel Kurul'da bütçe görüşmelerinin son günü başladı.

Meclis'te grubu bulunan partilerin bütçe üzerine görüşlerini dile getireceği son gün, milletvekillerinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldı. Görüşmeleri izleyenler arasında AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da var.

Bütçe maratonunun son gününde 2026 yılı Bütçesi Kanun Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde son konuşmalar yapılarak, bütçe görüşmeleri tamamlanacak.

Kurtulmuş uyardı

Bütçe görüşmelerinin son gününe Ağbaba'nın getirdiği Özgür Özel pankartı damga vurdu. Kürsüye Özel'in pankartını getirerek konuşmasına başlayan Ağbaba, Kurtulmuş tarafından uyarıldı. Meclis TV, Ağbaba kürsüde konuşurken pankartın görünmemesi için 4 kez açı değiştirdi. Kurtulmuş, pankartın kenara almasını isteyince Ağbaba, "Şöyle yanıma alalım da AK Partililer lider görsün" dedi.