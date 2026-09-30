Meclis yarın açılıyor: Gündemde hangi düzenlemeler var?

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

TBMM, 1 Ekim’de yeni yasama yılına başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Genel Kurul’a hitap edeceği açılışın ardından Meclis’in gündeminde Kızılay düzenlemesi, Booking, 13. Yargı Paketi ve yeni komisyon çalışmaları bulunuyor.

28. Dönem 5. Yasama Yılı, 1 Ekim Perşembe günü saat 14:00’te yapılacak özel oturumla başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta Genel Kurul’a hitap edecek. Aynı gün akşam TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un ev sahipliğinde resepsiyon düzenlenecek.

Gündemde hangi düzenlemeler var?

Meclis’in açılmasıyla birlikte şu düzenlemeler ele alınacak:

* Çözüm sürecine yönelik yürütülen çalışmaları yakından takip etmek amacıyla Meclis'in açılmasıyla birlikte bir izleme komisyonu kurulacak.

* Genel Kurul’da ilk görüşülecek düzenlemenin, geçen yasama yılında Meclis'e sunulan ancak yoğun gündem nedeniyle görüşülemeyen Türk Kızılay Kanun Teklifi olması bekleniyor. 9 maddelik teklifte, Türk Kızılay'ın görev ve yetkileri ile hak ve muafiyetlerine ilişkin hükümler yer alıyor.

* 9 yıldır erişim engeli uygulanan dijital konaklama uygulaması Booking 'in yeniden faaliyet göstermesinin önünü açacak yasa teklifi de Genel Kurul'da görüşülmesi beklenen düzenlemeler arasında.

* 13. Yargı Paketi’nin de ekim ayı içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesi bekleniyor.

* Sosyal medyaya kimlik bilgileri ile giriş yapmayı öngören kanun düzenlemenin yeni yargı paketinde olacağı belirtiliyor.