Meclis'e dikkat çeken başvuru: Bedelli askerlik ücreti taksitlendirilsin
TBMM Dilekçe Komisyonu’na geçen ay 1076 başvuru yapılırken, en çok başvuru İstanbul, Ankara ve İzmir’den geldi. Vatandaşlar arasında bedelli askerlik ücretinin 416 bin 361 lirayı bulan tutarının taksitlendirilmesi talebi de öne çıktı.
TBMM Dilekçe Komisyonu'na geçen ay 1076 başvuru gerçekleştirildi.
Komisyona en çok başvuru yapan iller sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.
Bazı vatandaşlar çeşitli konularda yasal düzenleme yapılması için Komisyona dilekçe yazdı.
TBMM Dilekçe Komisyonu'nun Mayıs Ayı Faaliyet Raporu'na göre bedelli askerlik ücretinin taksitlendirilmesi talep edildi. Bedelli askerlik ücreti şu anda 416 bin 361 lira.