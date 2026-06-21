Meclis'e dikkat çeken başvuru: Bedelli askerlik ücreti taksitlendirilsin

TBMM Dilekçe Komisyonu'na geçen ay 1076 başvuru gerçekleştirildi.

Komisyona en çok başvuru yapan iller sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.

Bazı vatandaşlar çeşitli konularda yasal düzenleme yapılması için Komisyona dilekçe yazdı.

TBMM Dilekçe Komisyonu'nun Mayıs Ayı Faaliyet Raporu'na göre bedelli askerlik ücretinin taksitlendirilmesi talep edildi. Bedelli askerlik ücreti şu anda 416 bin 361 lira.