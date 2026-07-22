Meclis'e gelmesi beklenen çerçeve yasanın içeriğinde ne olacak?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile başlayan ve "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan yeni çözüm sürecinde "çerçeve yasa"nın Meclise getirilmesi bekleniyor. Taslak çalışmanın detaylarına DW Türkçe ulaştı.

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı yetkilileri bir taslak metin hazırladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da çerçeve yasaya dair görüşlerini almak üzere MHP, DEM Parti, Yeni Yol ve CHP'yi ziyaret etti. Gelinen noktada Kurtulmuş'un partiler ile görüşmelerinin ardından, AK Parti kurmaylarının da tavsiyesi ile yeni eklemelerin teklife yapılabileceği kaydediliyor.

Düzenlemenin yaz aylarında Meclis'e sunulması bekleniyor. İddiaya göre taslak hakkında İmralı Adası'nda tutuklu bulunan Abdullah Öcalan'a da bilgi verildi.

DEM Parti'nin İmralı heyeti de önceki gün Ada'ya yaptığı ziyaretin ardından, Öcalan'ın "Karşılıklı hassasiyetlerin gözetildiği yasal bir zeminin oluşturulmasının vakti gelmiştir" mesajı ilettiğini duyurdu.

Çerçeve yasada ne olacak?

DW Türkçe'den Kıvanç El'in edindiği bilgiye göre, çözüm sürecinde PKK'nın açıkladığı silah bırakma sürecinin izlenmesi, sürecin koordinasyonu ve terör örgütü üyelerinin "rehabilitasyon" ve "istihdam" gibi yollarla topluma kazandırılması amacıyla özel bir komisyon kurulacak.

Toplumsal bütünleşmeyi sağlayacağı ilan edilecek komisyonun başkanı, Cumhurbaşkanı tarafından atanacak. Üyeleri de belirlenen bakanlıklar tarafından seçilecek.

Örgütün silahları bıraktığı ve varlığına son verdiği de bir Cumhurbaşkanlığı kararı ile kayıt altına alınacak.

Çerçeve yasada denetimli serbestliğin nasıl uygulanacağına dair detaylar da belirlendi.

Silah ve şiddet eylemlerini bıraktığını beyan eden örgüt mensuplarının Ankara'da ağır ceza mahkemelerinde yargılanacağı ve bu kişilere denetimli serbestlik uygulanacağı hüküm altına alınacak. "Kasten öldürme" ve "işkence" gibi ağır suçlar ise kapsam dışı olacak.

"Terör örgütü üyesi olma" ve "propaganda" gibi suçlar ise denetimli serbestlik kapsamında olacak. Cezası 10 yıldan az olan suçlar için 4 yıl.; 10 yılı geçen suçlar için ise 6 veya 7 yıl süreyle denetimli serbestlik hükümleri uygulanacak.

Bu sürede yeniden suç işlemeyen örgüt mensuplarının geçmiş suçları infaz edilmiş sayılacak. Denetimli serbestlik süresinde suç işleyenler ise her iki suçtan da hapis cezasını çekecekler. Tüm bu kararlara itiraz edilebilecek.

Öcalan'a özel düzenleme yok

Çerçeve yasa taslağında Öcalan'a dair düzenlemelerin olmadığı da öğrenildi.

Ancak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile DEM Parti görüşmesinin ardından, Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğlulları ve Tuncer Bakırhan, "Çerçeve yasada Sayın Abdullah Öcalan'ın statüsü ile özgür çalışma ve iletişim koşullarının sağlanmasının hayati önemini bir kez daha belirttik. Çerçeve yasanın kapsayıcı karakteriyle, Kürt meselesinin çözümünü çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek katkıyı sağlaması gerektiğini vurguladık. Geçmişin tekrarlarını ve ezberlerini yeniden üretebilecek bir düzenlemenin bu sürece cevap olamayacağına dikkat çektik" açıklamasını yaptı.

Bu konuda iktidarın adım atmaya sıcak bakmadığı ancak görüşmelerin ardından tablonun değişebileceği de kaydediliyor.

Hukuki koruma olacak

Kanunun uygulanması sürecinde görev alanlara bir hukuki kalkan da getirilecek. Ayrıca terör mağdurlarının tazminat talep etme hakları da korunacak.

Çıkarılacak çerçeve yasa süreli olacak, 3 veya 4 yıllık bir dönem sınırı olması planlanıyor. Ancak Meclis, kanunun süresini en fazla dört kez olmak üzere altışar ay süreyle uzatabilecek.