Meclis’e yeni teklif: Doğum izni uzuyor, 15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
AK Parti’nin Meclis Başkanlığı’na sunduğu 29 maddelik yasa teklifine göre, doğum izinleri annelerde 24 hafta, babalarda 10 güne çıkarılıyor. 15 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı getiriliyor.
Doğum izinleri annelerde 24 haftaya, babalarda ise 10 güne çıkarılıyor. Koruyucu ailelere 10 günlük izin hakkı getiriliyor. Koruyucu ailenin SSK primlerini devlet ödeyecek. 15 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı getiriliyor. Darülaceze hizmetleri tüm yurtta ve yurt dışına yayılacak
AK Parti’nin Meclis Başkanlığı’na sunduğu 29 maddelik yasa teklifi Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda değişiklik öngörüyor.