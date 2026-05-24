Meclis'e yürüyen Özgür Özel, TOMA'ya çıktı: Makam odasını meraklılara bıraktık!

Mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel ve vekillerin nöbet tuttuğu CHP Genel Merkezi’nde, Genel Merkez’in tahliyesi için Kemal Kılıçdaroğlu’nun talepte bulunduğu iddiasının ardından bina önünde gece yarısında tansiyon yükseldi.

CHP’li milletvekilleri gece boyunca genel merkez binası önünde nöbet tutarken, içeri giriş çıkışlar kapatıldı.

İşte gün içinde yaşananlar:

Sabah saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen bir grup kapıların açılması için parti binası önüne yürüdü. Grupla, bina önünde bekleyenler arasında arbede yaşandı. Henüz beklenen tahliye tebligatı yapılmazken, genel merkez binası önünde hareketli dakikalar yaşandı.

Özgür Özel'den gerginliğe dair açıklama

Özgür Özel, CHP Genel Merkezi önünde yaşanan gerginlik hakkında açıklama yaptı.

Özgür Özel, şunları söyledi:

"Kemal Bey akşam aradı, konuştuk. Ben kendisine "Parti Meclisi üyelerimizle ve milletvekillerimizle durum değerlendirmesi yaptıktan sonra kendisini arayacağımı söyledim ve ortaya çıkan tabloya göre bir çalışma yapıldı.

Kemal Bey ile yapılan görüşmede ikişer isim görüşmeye katılsın diye kararlaştırdık. Biz Suat Özçağdaş ve Murat Emir'i temsilci olarak seçtik, Kemal Bey grubu adına da Mahir Polat ile Orhan Sarıbal bugün saat 14.00'de bir araya geleceklerdi ve neler yapılabileceğini, partinin ne zaman kurultaya götürülebileceğini görüşmek için toplanacaklardı.

Fakat bugün sabah 07:00'den itibaren bir baktık ki Genel Merkezimizin önüne birtakım silahlı ve bıçaklı olduğunu tahmin ettiğimiz CHP'li olmayan insanlar gelmeye başladı. Arkadaşlarımız da elbette bu duruma karşı koymaya başladı. Bazılarının badigart olduğunu bildiğimiz bu isimlerle gençlerimizi karşı karşıya getirmemek için biz her şeyden önce arkadaşlarımızı böyle bir olaydan kurtarmaya çalışıyoruz."

Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi önünde yaşananlar hakkında açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin tüm örgütlerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen karar uyarınca işlem yapmaya çalışan yargı görevlileri emniyet personeli ve tüm kamu görevlilerine ve mahkeme kararının gereklerine uymasını rica ederim" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Ayrıca örgüt kültürüne ve disiplinine aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunmamasını da rica ederim. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır" ifadelerini kullandı.

"Genel merkezin teslimini talep ederiz"

Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne verdiği dilekçede, mahkeme kararına rağmen CHP Genel Merkezi’nin önceki yöneticiler tarafından boşaltılmadığını belirterek, “Parti Genel Merkezi’nin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz” dedi.

Emniyet'e talimat verildi, CHP Genel Merkezi boşaltılacak

Ankara Valiliği, Kemal Kılıçdaroğlu’nun başvurusu üzerine CHP Genel Merkezi’nin boşaltılması için Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verildiğini açıkladı.

Ankara Valiliği şu açıklamada bulundu;

"Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 21.05.2026 tarihli ve 2026/32 Esas, 2026/658 Karar sayılı kararı ve Ankara 3. Genel İcra Dairesinin 2026/33826 Esas sayılı dosyasında düzenlenen tebliğ ve tebellüğ belgeleri gereğince; Cumhuriyet Halk Partisi Vekili Avukat Celal Çelik’in Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne yaptığı başvuru ile mahkeme kararına uyulmadığı bildirilmiştir.

CHP Vekili Avukat Celal Çelik, CHP Genel Merkezinin mahkeme kararına dayalı olarak yetkililere teslim edilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını talep etmiştir.

Mahkeme kararının yerine getirilmesi konusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Özel ve Kılıçdaroğlu telefonda görüştü

Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefonda ikinci bir görüşme yaptığını açıkladı.

Fakat bazı gazeteciler bu görüşmenin yapılmadığını ifade etti.

Özel ve Kılıçdaroğlu'nun belirlediği isimlerin saat 14:00'te görüşme gerçekleştireceği duyuruldu.

Özel tarafından Murat Emir, Suat Özçağdaş; Kılıçdaroğlu tarafından ise Orhan Sarıbal ve Mahir Polat'ın istişare için görevlendirildiği belirtiliyor.

Reuters

İcra memurları CHP Genel Merkezi'nde

İcra memurlarının tebliğ için CHP Genel Merkezi'ne geldiği öğrenildi.

CHP Milletvekili Murat Emir, icra memurlarıyla yaptığı görüşmede tebligatın kapıdan yapılması yönünde talepte bulunduklarını ifade etti.

Kılıçdaroğlu danışmanı aracılığıyla açıklama yaptı

Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanlığını yapan Atakan Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun "Bu süreçten en çok rahatsızlık duyan kişinin Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi" savundu.

Sönmez'in açıklaması şöyle:

"Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel başkanı olarak sürecin olması gerektiği gibi işletilmesini istiyor ve bu isteğini de sizinle paylaşıyorum.

Kemal Bey yargı kararına uyulması; hukukun üstünlüğü ilkesiyle davranılması ve tutum alınması gerektiğini söyledi. Çünkü Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da Genel Başkanı; böyle bir görüntünün olmasından en çok Kemal Bey rahatsız oldu."

Reuters

CHP'li Murat Emir İçişleri Bakanı ile görüşecek

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi:

"Bugün demokrasimize ağır bir darbe yapılmaya çalışmış, sandığımız kaçırmaya çalışılmış ve bunu yapmak üzere kaba kuvvetle zorla zorbalıkla genel merkezimize girilmeye çalışmıştır.

Biz başından beri mutlak butlan diye bir kararın olamayacağını, ilgili kanunlara tamamen aykırı olduğunu üretilmiş bir karar olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti’ndedeki siyasal rejimine altüst etmek üzere yaratılan bir kavram olduğunu ve nihai amacının da siyasi operasyon olduğunu açıkça söylemiştik.

CHP’nin yükselişini anlayamayanlar, iktidar yürüyüşün önüne geçemeyenler cumhurbaşkanı adayımızın bileğini bükemeyenler önce İstanbul’da bir darbe yaptılar ama başaramayınca CHP’nin kurumsal kimliğine saldırmayı tercih ettiler bu saldırı hukuksuztur haksızdır dolayısıyla kabul etmiyoruz ve etmeyeceğiz.

Biz bunlara söylerken, bir yoldan da CHP’nin tarihine, sorumluluğuna yakışır şekilde bir iletişim kurarak bu krizi bu demokrasi krizine olabilecek en az hasarlı atlatmanın çarelerine bıktık. İletişim kurmaya çalıştık.

Dün akşamın geç saatlerine kadar iki milletvekili arkadaşımızla ben ve Sayın Suat Özçağdaş birlikte bugün için sözleşmiştik ve özellikle kurultayı tarihini kesinleştirmek ve belirlemek üzere toplanacaktık. Bizim açımızdan bu bir darbe girişimdir sandığı kaçırılmasıdır çok partiler rejimin yok edilmesidir, dolayısıyla buradan çıkışın bir tek yolu vardır o da kurultaydır.

Madem ki bizim yaptığımız olağanüstü kurultayları saymıyorsunuz o halde getirin sandığı ancak belge ve istiyor istiyorsanız onunla kurultay yapalım. Bizim beklentimiz bu iken arkadaşlarımız bir yerlerden buldukları mafya bozuntulari ile sabahın köründe göstererek adeta tehdit ederek kapımıza dayandılar. Örgütümüzün direnci ile bu saldırı girişimini püskürttüük ve yeni bir uzlaşı arayisi içerisindeyiz.

Ne ülkemizin ne halkımızın ne CHP’li ilerin böyle bir krizi hak etmediğini ve bu krizin mutlaka iletişimde çözülmesi gerektiğini söylüyoruz ve buna inan inanıyoruz.

Tam da bu nedenle Sayın İçişleri Bakanı’ndan randevu aldık ve biraz da gideceğiz görüşlerimizi taleplerimizi bize göre kritik taleplerimizi aktarcağız.

Sayın Bakan’dan da hiç kimsenin burnunun kanamadığı, hiçbir polis memuruumuza en ufak annenin yapılmadığı, demokrasimizin yara almadığı, tam tersini demokrasimiz adına umut büyüteceğimiz bir adamın olacağı çözüm bekliyoruz. Bunun için görüşeceğiz."

Reuters

Özel, görüşme sonrası konuşacak

Özgür Özel'in İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile yapılacak görüşmenin ardından partinin Genel Merkezi'nde gazetecilere açıklama yapacağı duyuruldu.

CHP'li il belediye başkanlarından Özel'e destek

CHP'li il belediye başkanları, ortak açıklama yaparak Özgür Özel'e desteğini açıkladı.

Belediye başkanlarının ortak açıklamasında, "İl Belediye Başkanları olarak, seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in verdiği mücadelenin yanındayız" denildi.

Kurultay çağrısı yapılan açıklamada, "Parti içi demokrasiye olan inancımızla 45 gün içerisinde yapılacak olağanüstü kurultay ile iktidar yürüyüşümüz hız kesmeden yoluna devam edecektir" denildi.

Büyükşehir Belediye Başkanları da destek vermişti

CHP'li büyükşehir belediye başkanları da dün Özgür Özel ile yapılan görüşmenin ardından ortak açıklama yapmıştı.

Açıklamada, "Cumhuriyeti kuran Partimiz, ülkemizin demokrasi tarihinde bugüne kadar yaşanmış zor süreçlerden başarıyla çıkmıştır. Partimiz, bugün içinde bulunduğumuz süreçten de birlik ve beraberlik içerisinde güçlenerek çıkacaktır" denilmişti.

Mutlak butlan kararı hakkında yapılan değerlendirmede, "'Mutlak Butlan' kararının asıl amacının, Cumhuriyet Halk Partimizi bölmek, parçalamak ve milletimizin iktidar değişimi umudunu zayıflatmak olduğunun farkındayız" ifadeleri kullanılmıştı.

Özgür Özel'e destek verilen açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanları olarak; partimizin seçilmiş Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in ve parti yönetimimizin yanındayız" ifadelerine yer verilmişti.

Açıklamada ayrıca, "Gelinen aşamada; Partimizin selameti ve geleceği açısından, olağanüstü kurultayımızın en geç 45 gün içinde toplanması gerektiği görüşümüzü kamuoyuna duyururuz" çağrısı yapılmıştı.

İçişleri Bakanı ve CHP heyeti görüştü

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin CHP'li Murat Emir ve Suat Özçağdaş ile yaptığı görüşme sona erdi. Görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.

Murat Emir şöyle konuştu:

“Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bu hukuki saçmalığa el koyana kadar, Sayın İçişleri Bakanımızdan güvenlik güçlerimizin genel merkezimize güç kullanarak girmemesini özellikle arz ettik.”

Özgür Özel: Buradan çıkmayacağız!

Özgür Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırı altında olduklarını ve partinin Genel Merkezi'nden çıkmayacaklarını belirterek şunları söyledi:

"Baba ocağındayız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Merkezi'ndeyiz. Atatürk'ün emaneti, makamındayız. Biz saldırı altındayız. Suçumuz 47 yıl sonra partiyi birinci parti yapmak. Suçumuz AK Parti'yi yenmek. Suçumuz, Cumhuriyet Halk Partisi’nde bir parti içi yarışa girip son seçimlerin kaybından sonra iktidar değişikliğine direnenlere karşı ‘Değişim’ deyip, o değişim iradesiyle gençlerle, kadınlarla ve değişimi isteyen herkesle birlikte partimizi birinci yapmak.

İki sonucu hazmedemeyenler, partideki başarımızı hazmedemeyenler ile 31 Mart seçim başarımızı hazmedemeyenlerin ittifakı var. Yani AK Parti’nin yargı kollarıyla butlan ittifakı var. Şimdi o hukuksuz kararı almaları yetmezmiş gibi kapıya dayandılar.

Önce sabahın 07.00’sinde hiçbirisi CHP’li olmayan, önde yürüyen birkaç milletvekili dışında arkada yürüyenlerin CHP’li olmadığı ve işi gücü kavga etmek olan bir grupla kapımıza dayandılar. Gençler püskürttü. Tekrar geldiler, daha kalabalık geldiler. Kapılar kapandı, direniş başladı. Şimdi polisle geldiler.

Binaya girmek, gazla girmek, copla girmek, polisle birlikte girmek, bu binayı tahrip etmek istiyorlar. Bu binayı ele geçirmek istiyorlar. Buradan çıkmayacağız. Ne kadar dayanabiliriz bilmiyorum. Sonuçta devletin polisine el kaldıracak halimiz yok. Ama ‘Delegenin oturttuğu bu koltuklardan delegeden başkası bizi kaldıramaz’ dedik."

Kaldırabilirler, söküp atabilirler, sokağa atabilirler. Ama zaten biz bu binada oturarak partiyi birinci parti yapmadık. Bu binada oturmakla seçim kazanılmıyor. Bunu en iyi birileri bilir. Seçim sokakta, meydanda kazanılır. Biz bundan sonra sonuna kadar burada direnip eğer bizi buradan söküp atarlarsa da iktidar yürüyüşümüzü meydanlarda sürdüreceğiz. Kimse unutmasın, bu parti kurulduğunda bir genel merkezi yoktu. Önce savaş meydanlarında, çadırlarda kuruldu.

Sonra Cumhuriyet Halk Partisi, Birinci Meclis’teki bir odayı kendine genel merkez kabul etti. Bize bir oda yeter, bize bir çadır yeter, bize milletimiz yeter. Ama bu darbecilerin de milletimize yaptığı yeter.

Milletimizi, sevenlerimizi buna tepki göstermeye; sözle tepki göstermeye, sosyal medyadan tepki göstermeye, gelebilenlerin gelmesine, dayanışma göstermelerine, tüm Türkiye’de il başkanlıklarımıza sahip çıkmalarına, Genel Merkezimize sahip çıkmalarına davet ediyorum.

Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz, sonunda da ne olursa olsun bedenimizi teslim alırlar ama mücadelemizi teslim alamayacaklar."

Polis, tahliye için binaya girdi

Genel Merkez'in bahçesindeki CHP Milletvekili Murat Emir ve beraberindekilerle görüşen polis ekipleri, bir süre bekledikten sonra Genel Merkez binasına giriş hazırlıklarına başladı.

Partinin demir bahçe kapısını yıkarak geçen ekiplere Genel Merkez bahçesindeki partililer, su ve cam şişe attı. Polis ekipleri, bahçede ve binada bulunan partililere biber gazıyla müdahale ederek Genel Merkez'e girdi.

CHP Genel Merkezi içinde gazdan etkilenen kişilerin olduğu, bazı partililerin kapılara koltuklardan barikat oluşturmaya çalıştıkları görüldü.

Polis ekipleri, kurulan barikatları dışarı çıkartırken bazı partililer ve milletvekillerinin üst kata çıkan polisleri engellemeye çalıştıkları, merdivenlere deterjan gibi temizlik malzemelerini döktükleri öğrenildi.

Özel: Bize yenilgi yakışmıyor

Özgür Özel açıklamalarda bulundu. Özel'in açıklamasında satırbaşları şöyle:

"Çok değerli dostlar, 14 Mayıs 2023 ve 28 Mayıs 2023 gününden beri ben bana yakışanı mücadele arkadaşlarım bana yakışanı yapmaya çalışıyoruz. Babaocağı geri almak üzere çıkıyoruz. İftiracıları arabalarıyla gezdirdiler. Bundan sonra eğriye eğri, doğruya doğru. Bundan sonra sizin gibi yenilgiyi kabul mu edecektik, teslim mi olacaktık? Daha önce de söyledim: Bizi buradan ancak söküp atarsınız. Nereye atarsınız? Sokağa. CHP bundan sonra yoldadır, sokaktadır, meydandadır. Bundan sonra bizimle sokaklarda yürümeye var mısınız? İktidar koltuğuna yürümeye var mısınız, yürüyelim arkadaşlar."

Özel, tebligatı yıktı

Özgür Özel, kendisine getirilen tebligatı yırttı. Özel, o anlarda "Bunun için yıktılar baba ocağını" dedi.

Özel: Geri almak için çıkıyoruz

Özgür Özel, icra müdürlüğü memurlarının polis müdahalesi sonrası parti genel merkezine girişinin ardından Genel Merkez'den ayrıldı.

Özel çıkışta yaptığı açıklamada, "Baba ocağından kimsenin el uzatamayacağı şekilde geri almak için çıkıyoruz" dedi.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Atatürk'ün partisini teslim etmek isteyenlerin ittifakına isyan ediyorum. Ben de, Ekrem Başkan da... 'Değişim' diye yola çıkan, burada gördüğünüz her bir partinin neferi de, ilk gün yola çıkamamışsa da değişimin samimiyetini, mücadelesini ve başarısını görüp ona katılan herkes, bir süredir kendine yakışanı yapıyor. Birileri de kendine yakışanı yapıyor.

Bu baba ocağına, Atatürk'ün evine, hepimizin baba ocağına, ana kucağına... Bugün sabahın 7'sinde biz onlara, 'En kısa sürede kurultay ilan edin, bu sorun bitsin' deyip, öğlen 12'de 'Bunu konuşalım' demişken; sabahın 7'sinde arkalarına Ankara'da ne kadar kriminal tip varsa onları takıp baba ocağının kapısına dayananlar da kendine yakışanı yaptı. 80 yaşında bastonuyla burada direnen de, 16 yaşında Halkçı Liseli bir genç de kendine yakışanı yaptı.

"Bundan sonra eğriye eğri, doğruya doğru"

Yapmayın dedik. Partiyi, kişisel hırslarınızdan dolayı bir yenilgiyi kabul edemediğiniz için AK Parti'ye teslim etme planının parçası, öznesi olmayın dedik. Dinletemedik. Yalancıları, iftiracıları arabalarıyla mahkeme mahkeme gezdirdiler. Butlan kovaladılar. Delegeden vermediği yetkiyi AK Parti'nin hakiminden dilendiler.

Bundan sonra eğriye eğri, doğruya doğru... Biz bugün de kendimize yakışanı yaptık. Ne o ya? Sizin gibi her yenilgiden sonra bunu kabul edecek miydik? Teslim mi olacaktık?

"Yazıklar olsun"

Çok üzgünüm. Babaocağına polisle gelenlere yazıklar olsun. Bir daha kimsenin el uzatamayacağı şekilde, geri gelmek üzere çıkıyoruz. Bize kaybetmek yakışmıyor. Atatürk'ün partisine teslim olmak yakışmıyor."

Daha önce de söyledim. Ancak bizi buradan söküp atarsınız. Söküp atmaya kalktılar, nereye? Sokağa! Kardeşim, biz zaten bu seçimi kazanmayı, bu partiyi birinci parti yapmayı burada oturarak yapmadık ki. Sokakta yaptık, meydanda yaptık!

"CHP bundan sonra sokaktadır"

İktidarın zavallı aparatlarına söylüyorum, her akşam haysiyet cellatlığı yapanlara söylüyorum: Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra yoldadır, sokaktadır, meydandadır! İktidara yürümektedir! Yürüyor muyuz arkadaşlar?

Benimle iktidara yürümeye var mısınız? Butlancılığı, mağlubiyetle tatmin olanları, muhalefet koltuğuna talip olanları geride bırakıp iktidar koltuğuna yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar! Yürüyelim arkadaşlar!"

Özel ve heyeti Meclis'e yürüyor

Özgür Özel açıklamaların ardından yanındakilerle birlikte CHP Genel Merkezi’nden çıkıp Meclis'e yürümeye başladı.

TOMA'ya çıkan Özgür Özel, kitleyi selamladı ve "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganını attı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, "Siyasi partilerin başarı için binalara değil; kararlılığa ihtiyacı var. Bir makam odası geride kaldı, meraklısına bıraktık. Ama bir diğeri Meclis'te. Bundan sonra CHP'nin gerçek genel merkezi, TBMM'deki grup odasıdır. 81 tane de tüm il başkanlıklarımız genel merkezimizdir" açıklamasını yaptı.

