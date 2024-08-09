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Meclis'e ziyaretçi girişinde yeni dönem

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ziyaretçi girişinde yeni dönem başlıyor. Meclis İdare Amiri Sermet Atay, Meclis'e gelen ziyaretçilerin girişi için yeni kapı yapıldığını, "Dikmen 2 No'lu" olarak adlandırılan giriş kapısının gelecek haftadan sonra kullanıma alınacağını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Meclis'e ziyaretçi girişinde yeni dönem
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, yaptığı açıklamada, TBMM Güvenlik Koordinasyon Kurulunda, yeni ziyaretçi kapısı yapılması kararı alındığını hatırlattı.

Meclis'e ziyaretçi girişinin Dikmen kapıdan yapıldığını aktaran Atay, yaşanan yoğunluk dolayısıyla Dikmen kapı girişinin yanında bulunan otopark bölümüne yeni ziyaretçi giriş kapısı inşa edildiğini söyledi.

Sermet Atay, şöyle devam etti:

"TBMM'ye araçla gelen ziyaretçilerimiz, yeni yapılan ve Dikmen 2 No'lu kapı olarak adlandırdığımız kapıdan giriş yapacak. Bu kapı, TBMM'nin beşinci kapısı olarak açılacak. Böylece, Çankaya ve Dikmen 1 No'lu kapıdan girişler azalacak, trafik yoğunluğu da hafifleyecek. Özellikle siyasi partilerin grup toplantılarının yapıldığı günlerdeki yoğunluğun da önüne geçmiş olacağız. Milletvekillerimizle görüşmeye gelen ziyaretçilerimiz, araçla daha rahat giriş yapacak. Kapının bulunduğu bölgede otopark yer alıyor. Bu otoparkta da düzenlemeye gidildi. Ziyaretçiler araçlarını otoparka bırakıp bu kapıdan giriş yapabilecek."

Dikmen 2 No'lu kapının yapımıyla yeni bir kontrol ve giriş noktası oluşturulduğunu anlatan Atay, ziyaretçilerin bu kapıdaki kontrollerin ardından Meclis yerleşkesine giriş yapabileceğini ifade etti.

Yeni uygulamanın TBMM yerleşkesinin içindeki trafiği de azaltacağını kaydeden Atay, gelecek haftadan sonra yeni giriş kapısının kullanıma alınacağını bildirdi.

Sermet Atay, Çankaya kapıdan bakanların, milletvekillerinin giriş yapacağını dile getirdi.

 

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