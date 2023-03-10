Meclisin feshedileceği iddiasıyla ilgili AK Parti'den açıklama
AK Partili Turan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclisi feshedileceği iddiasıyla ilgili, "Meclis çalışmalarına devam edecektir." açıklaması yaptı.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim takvimini açıklamasıyla Meclisi de feshedeceği yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı.
Turan, yaptığı yazılı açıklamada, seçim takviminin açıklanması ile TBMM'nin feshedileceğine ilişkin iddiaların doğru olmadığını belirtti.
Meclisin çalışmalarına devam edeceğinin altını çizen Turan, "Yapılan işlem Anayasanın 116. maddesi gereği Cumhurbaşkanının yetkilerinden olan 'Seçimlerin Yenilenmesi Kararı' verilmesidir." ifadesini kullandı.