Meclis'in yeni yasama yılının ilk gününde neler yaşandı?

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TBMM'nin 28. Yasama Dönemi'nin 5. yılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayla başladı.

Erdoğan, yeni yasama yılının ilk gününde "cephe siyaseti" ve "kutuplaşma"ya son verilmesi, bunun yerine "iç cephenin tahkim edilmesi" ve "büyük Türkiye mutabakatı" kurulması çağrısı yaptı.

Ancak Meclis, gün boyu hem bazı muhalefet partilerinin protestosuna hem de yeni temas ve diyalog görüntülerine sahne oldu.

Erdoğan konuşmasına başlamak üzere Genel Kurul salonuna girdiğinde Yeni Parti milletvekilleri ayağa kalkmadı. Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını protesto eden milletvekilleri, konuşmayı dinlemeden salondan ayrıldı.

Başta "mutlak butlan" kararı olmak üzere muhalefet belediyelerine yönelik soruşturmalar ve gözaltılardan iktidarı sorumlu tutan YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel de protestonun gerekçesini Erdoğan'a yönelik sert sözlerle açıkladı.

Özel, "Bu vakitten sonra, partimize yargı darbesi yapan birisini, cumhurbaşkanı adayımızı hapse atan, daha bu sabah Mersin Belediye Başkanı'na operasyon yapan birisini dinlemeye harcayacak vaktimiz yok" dedi.

Genel Kurul'da Erdoğan'ın konuşmasını protesto eden YENİ Partililerin yanı sıra başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP'liler de Cumhurbaşkanı salona girdiğinde ayağa kalkmadı.

Erdoğan DEM'lilerle tokalaştı, Bahçeli gül verdi

Genel Kurul'daki bir başka dikkat çekici görüntü de Erdoğan'ın konuşmasının ardından yaşandı. "Terörsüz Türkiye" mesajlarına da konuşmasında yer veren Erdoğan, süreçte MHP ve DEM Parti'ye destekleri nedeniyle teşekkür etti.

Kürsüden indikten sonra DEM Parti sıralarına giden Erdoğan, eşbaşkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile milletvekilleriyle tokalaştı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli ise Erdoğan'la tokalaşmasının ardından kendisine Türk bayrağının renkleri olan kırmızı ve beyaz güller verdi.

Özel ve Kılıçdaroğlu resepsiyona katılmadı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un verdiği geleneksel yeni yasama yılı resepsiyonu, gün içinde yaşanan gerilimin de gündem olduğu bir buluşmaya dönüştü.

Daha önce resepsiyona katılacağını açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li Mersin Büyükşehir ve bazı ilçe belediye başkanlarının sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınması nedeniyle resepsiyona katılmaktan vazgeçti.

Genel Kurul'u terk eden YENİ Parti lideri Özgür Özel ve partili milletvekillerinin yanısıra, TİP Genel Başkanı Erkan Baş da resepsiyona katılmadı.

Kurtulmuş ise YENİ Parti milletvekillerinin Erdoğan'ın konuşmasını dinlemeden Genel Kurul'dan ayrılmasını eleştirdi. "Cumhurbaşkanımızın konuşmasını dinlemelerini arzu ederdim" diyen Kurtulmuş, bu tutumu "Hiç şık olmamıştır" sözleriyle eleştirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de YENİ Parti'nin protestosunu eleştirdi.

"Cumhurbaşkanı varken gitmeleri doğru olmamıştır" diyen Bahçeli, Yeni Parti'den "yenilikler" beklediğini söyledi.

Resepsiyonun diğer gündemi: Fon soruşturması

Yeni yasama yılının ilk gününün gündemi yalnızca siyasi gerilimle sınırlı kalmadı. Resepsiyonda fon soruşturması da önemli başlıklardan biri oldu.

Erdoğan, Meclis'teki konuşmasında kısaca değindiği fon krizi konusunda "Bu meseleyi süratle çözüyoruz" mesajı verdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da iddiaların tüm yönleriyle sonuna kadar araştırılmasını ve ucu kime uzanıyorsa mutlaka hesap sorulmasını istedi.

Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz ise resepsiyonda Fon Koordinasyon Kurulu'nun bugün yapacağı ikinci toplantısında "ilave neler yapılabilir" başlığının değerlendirileceğini söyledi.

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti'nin kurucularından Bülent Arınç da fon krizine ilişkin yaptığı açıklamada, soruşturmanın "sonuna kadar devam etmesini" savundu.

"Meclis'te komisyon kurulmalı"

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın derlediği habere göre Meclis'te fon krizine ilişkin bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulması da tartışılıyor.

Bu konuda iktidarın tutumu belirleyici olacak. Muhalefet partileri de gün boyunca fon krizine ilişkin açıklamalar yaptı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kriz öncesinde gerekli tedbirlerin alınmadığını savunarak yargı denetimi, Devlet Denetleme Kurulu ve Meclis denetiminin birlikte işletilmesi gerektiğini söyledi ve Meclis'te araştırma komisyonu kurulması çağrısı yaptı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise krizden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sorumlu tuttu. Erdoğan'ın ya yaşananlardan haberdar olduğunu ya da böyle bir dolandırıcılığı önleyebilecek yönetme gücü olmadığını savunan Özel, Erdoğan'ın istifa etmesi ve seçim sandığının getirilmesini istedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da ortada örgütlü bir suç olduğunu belirterek, "İktidardan kelle değil, hesap vermesini istiyoruz" dedi.