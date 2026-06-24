Meclis'te Ağustos ayında da çalışma planlanıyor

BESTİ KARALAR / ANKARA

Yasal zemini oluşturacak olan "çerçeve yasanın" Meclis tatile girmeden önce Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Meclis’in çalışma takviminin de bu çerçevede yeniden uzatılması gündemde. Yasal düzenlemenin gündeme gelmesi ile birlikte Meclis’in çalışma takviminin Ağustos ayına sarkabileceği belirtiliyor.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında da gündeme gelen Terörsüz Türkiye hedefi geniş şekilde ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis ekibine, ‘gerekli adımları atın’ talimatı verdiği belirtildi.

Sahadan güzel haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan MKYK toplantısında Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Meclis grubuna, “Yeni bir eşikteyiz. Sahadan güzel haberler alıyoruz. Yasal çerçeve aşamasına gelindi. Adımlar için daha fazla beklemeyin” talimatı verdiği kaydedildi.

Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, MKYK sonrası yaptığı açıklamada, “Terör örgütünün ortadan kalkacağı, silahlı yapının sona ereceği yasal çerçeve aşamasına gelindi. Burada bütün siyasi partilerin, çevrelerin katkı vermesi son derece önemlidir. Türkiye bu meseleyi ortak iradeyle, büyük devlet tecrübesi, milletin büyük basireti ile aşabilecek kabiliyeti ve kapasiteye sahiptir. Bu çerçevede yasal düzenleme yapılmalıdır” ifadelerini kullandıl.

Çerçeve yasa geçici olacak

Sürece ilişkin hazırlanacak yasal düzenlemenin çerçeve kanun ve geçici maddelerden oluşacağı belirtiliyor. 8 maddeden oluşması beklenen çerçeve yasasında PKK’nın tanımı yapılacak. Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporu esas alınarak, “4 kategorili hukuki düzenleme” ve toplumsal rızaya dayalı adımlar hedefleniyor. Çıkarılacak düzenlemede örgüt üyelerinin “suça karışanlar”, “suça karışmayanlar”, “arananlar” ve “cezaevinde olanlar” şeklinde hazırlanıyor. AK Parti ve MHP’li kurmaylar yasal düzenleme ile ilgili çalışmalara hız verirken, İmralı’dan da silahların bırakılmasına ilişkin yeni bir açıklama bekleniyor.