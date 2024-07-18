Meclis'te Bakan Şimşek kavgası: Zorla getiremem

AK Parti’li milletvekillerinin TBMM’ye sunduğu vergi paketinin Meclis Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri, “Şimşek neden gelmedi?” tartışmalarına sahne oldu.

Muhalefet milletvekilleri, vergi paketini bizzat Bakan Mehmet Şimşek’in hazırladığını, komisyonda da ancak kendisinin savunabileceğini belirterek Komisyon Başkanı Mehmet Muş’tan kendisini çağırmasını istediler.

“İç tüzük gereği Bakanı zorla buraya getiremem"

AK Parti milletvekilleri Şimşek’in yerine Bakan Yardımcısı İlhan Hatipoğlu’nun soruları yanıtlayacağını, ayrıca teklifte imzası olan AKP Milletvekili Nilgün Ök’ün de komisyona bilgi verebileceğini anlattılar. Ancak muhalefet milletvekilleri Şimşek’in komisyona gelmesi konusunda ısrarcı olunca Başkan Muş görüşmelere 10 dakika ara verdi. Aranın ardından görüşmeleri yeniden başlatan Mehmet Muş, “İç tüzük gereği Bakanı zorla buraya getiremem. Anayasa değişirse o zaman olur” dedi.

"Neden bakan bu kadar önemsediği, teklifi burada anlatmıyor"

Vergi paketinin tümü üzerindeki görüşmelere başlamadan önce usul hakkında söz alan CHP Mlletvekili Aşkın Türeli, Bakan Şimşek’in komisyonda olması gerektiğini söyledi. Paketin siyasi sorumlusunun Şimşek olduğunu belirten Türeli, “Bakan Şimşek siyasi sorumlu olarak komisyona gelip düzenlemesini savunsun. Bu bir torba teklif değil, sadece vergi kanunları var. Tek bakanı ilglendiriyor. Bütün Türkiye’nin kalbi burada atıyor. Gelir hazine bakanı anlatır, dinler. Buraya gelen bakanlarımız oldu. Neden bakan bu kadar önemsediği, her yerde anlattığı teklifi burada anlatmıyor, sorularımızı yanıtlamıyor. Şimşek gelsin, zaten kendisinin de bundan kaçınacağını sanmıyorum” dedi.

"Bakan buraya gelirse bizi duyma, dinleme fırsatı olur”

İYİ Partili Erhan Usta da Bakan Şimşek’in komisyona gelip bilgi vermesini istedi.

Şimşek’in gelmesi halinde görüşmelerin daha nitelikli olacağını ifade eden Usta, “Bakan Bey zaten ‘ben kimseyi takip etmiyorum bir tek cumhurbaşkanını bir de haber sitelerini takip ediyorum’ diyor. Twit attım ona da bakmıyor, demek ki bizim ne dediğimize bakmıyor. Onun için de sürekli yanlış şeyler söylüyor. Örneğin Kurumlar Vergisini yüzde 20’den yüzde 25’e çıkardık dedi, günaydın Sayın Bakan. Tam aksine siz vergiyi yüzde 33’ten yüzde 20’ye düşürdünüz, sonra da 25’e çıkardınız. Gelir Vergisini de yine önce indirip sonra çıkardınız. Bakan buraya gelirse bizi duyma, dinleme fırsatı olur” dedi.

CHP Milletvekili Veli Ağbaba da Bakan Şimşek’in komisyona çağrılmasını isterken, Başkan Muş’a, “Eğer Sayın Şimşek Komisyon başkanı kaynaklı gelmiyorsa size destek çıkalım Sayın Muş, sizi ezdirmeyiz” dedi. AKP’li milletvekillerinin Bakan’ın gelmesine gerek olmadığına ve toplumun geniş kesimlerinden görüş alındığını ifade etmeleri üzerine Ağbaba, “Masal okuyorsunuz. Hangi emekli derneği 2 bin 500 lira zam istediyse onu söyleyin. Bakan hangi fakir fukarayla görüştü, onu söyleyin. Sokaktan da gerçeklerden de haberiniz yok. Sokaktan haberiniz olsa emekliye 2 bin 500 lira zam teklif eder misiniz?” diye sordu.

"Zorla getiremem"

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, 10 dakikalık aranın ardından görüşmeleri yeniden başlatırken, Bakan Şimşek’in komisyona çağrılması talebiyle ilgili açıklama yaptı.

İç Tüzüğün 30’uncu maddesinde cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar, bakan yardımcıları ve üst düzey bürokratların komisyona katılabileceği yönünde hüküm olduğunu belirten Muş, “Oluşan teamülde de genelde bakanlar yerine üst düzey bürokratlar katılıyor. Komisyon başkanı olarak bakanları zorla getirtmek gibi bir durum söz konusu değil. Anayasa değişir, kanun değişir, buradaki ilişki yeniden kurulur, o zaman uygularım” dedi.