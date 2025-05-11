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Meclis'te bu hafta hangi konular görüşülecek? İşte gündem maddeleri...

Meclis Genel Kurulu'nda kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik içeren düzenleme ele alınacak. Hakimler ve Savcılar Kurulu'na üye seçimi yapılacak. Kartalkaya'da otel yangınını araştıran komisyon, Bolu Valiliği'nden yetkilileri dinleyecek.

Haber Merkezi
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Meclis'te bu hafta hangi konular görüşülecek? İşte gündem maddeleri...
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Meclis Genel Kurulu'nda kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik içeren düzenlemeler görüşülecek.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'na üye seçimi yapılacak. Anayasa ve Adalet Karma Komisyonunun belirlediği 15 aday arasından 5 üye seçilecek. 5 üyeden 3'ü Yargıtay, biri Danıştay, biri de hukuk fakültelerinin öğretim üyeleri ile avukatlar arasından belirlenecek.

Kartalkaya yangını ile ilgili Bolu Valiliği yetkilileri dinlenecek

Meclis'te komisyonların gündemi de yoğun olacak.

Çalışmalarını tamamlayan Yapay Zeka Araştırma Komisyonu son kez toplanacak. Komisyon, ay süren çalışmaların ardından hazırlayacağı raporu Meclis Başkanlığına sunacak.

Meclis, Kartalkaya'daki otel yangınını da araştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Bolu Valiliği'nden yetkiler komisyonda dinlenecek.

Salı ve Çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları düzenlenecek.
Genel başkanlar Meclis kürsüsünden gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak.

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