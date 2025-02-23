Meclis'te bu hafta: İmrali süreci, Bahçeli grup toplantısı yapacak mı?

TBMM'de bu hafta Siber Güvenlik Kanun Teklifi gündeme alınacak. Teklif, ülkenin siber güvenliğini güçlendirmek için strateji ve politikaların belirlenmesi ile Siber Güvenlik Kurulu'nun kurulmasını öngörüyor.

Hapis cezası, arama, el koyma,

Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre teklifin yasalaşması halinde Türkiye'nin "siber uzaydaki milli gücünü oluşturan getiren unsurlarına" yönelik siber saldırı gerçekleştiren veya bu saldırı neticesinde elde ettiği her türlü veriyi siber uzayda bulunduranlara 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Teklife göre milli güvenlik, kamu düzeni veya siber saldırıların önlenmesi amacıyla gecikmede sakınca olan hallerde savcı veya kurul başkanının emriyle konut ve iş yerlerinde arama, kopya çıkarma ve el koyma işlemleri yapılabilecek.

İklim teklifi komisyonda

Geçen perşembe günü Meclis'e sunulan İklim Kanun Teklifi'nin de komisyon görüşmeleri başlayacak. Türkiye'nin iklim ile ilgili ilk teklifi olma özelliği taşıyan teklifin yasalaşması halinde ozon tabakasını incelten maddeleri kullanan, ithal eden, ticaretini yapan ve piyasaya arz edenlere 2 milyon 500 bin lira cezası kesilecek. Teklif kapsamında, Emisyon Ticaret Sistemi, Karbon Piyasası Kurulu gibi yeni yapılar oluşturulacak.

Meclis'te ayrıca Kartalkaya Yangını Araştırma Komisyonu ve Kadına Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu'nun toplantıları gerçekleşecek.

Liderler mesajlarını grup toplantılarında verecek

Salı ve çarşamba günleri siyasi parti liderleri gündeme ilişkin değerlendirmelerini grup toplantılarında yapacak. Bugün kongresini gerçekleştirecek olan AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kalp rahatsızlığı sebebiyle istirahatte olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu hafta grup toplantısı yapmaları beklenmiyor.

AK Parti'de kurultay sonrası değişiklikler

Ankara'da gözler bir yandan da AK Parti'nin bugün gerçekleşecek kurultayında oluşacak yeni AK Parti yönetimi olacak. AK Parti yönetiminde hangi isimlerin yer aldığı, yönetimin ne kapsamda değiştiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın kurmayların kimler olduğu ve bu değişikliklerin ne anlama geldiğine dair değerlendirmeler izlenecek. Öte yandan Erdoğan'ın kabinede bir değişiklik yapıp yapmayacağına dair gelişmeler de takip edilecek.

CHP'de gündem ön seçim ve kurultay tartışmaları

CHP'nin bu haftaki öncelikli gündemi cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak ön seçim olacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu ön seçim için seçim kampanyasına benzer güçlü bir kampanya yapılacak. Öte yandan ön seçimin sandık, oy pusulası, oy kullanma mekanları gibi teknik hazırlıkları da sürecek.

"CHP'de şaibeli kurultay" iddiası kapsamında başlatılan soruşturmaya ilişkin gelişmeler de hafta boyunca takip edilecek.

İmralı heyeti adaya gidecek mi?

İmralı heyeti, geçtiğimiz hafta Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde yaptığı görüşmelerin ardından Türkiye'ye döndü.

Parti yöneticileri, heyetin Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ndeki temasların ardından İmralı'ya üçüncü kez gitmek için Adalet Bakanlığı'na başvuru yapılacağını söylemişti.

Bu başvurunun bu hafta yapılması bekleniyor. İmralı ile yapılacak üçüncü görüşmenin ardından da gözler terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yapacağı açıklamaya çevrilecek.