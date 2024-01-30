Meclis'te Can Atalay gerginliği

14 Mayıs seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay ile ilgili kararın TBMM'de okunması beklenirken kapalı oturuma geçildi.

CHP, Anayasal düzenin ihlaline ve demokratik rejime tehdit olduğu gerekçesiyle Can Atalay hakkındaki karar okunmadan önce önerge verdi ve kapalı oturum yapılmasını istedi. Önerge oylandı ve kabul edildi.

Bunun üzerine kapalı oturuma geçildi. Kapalı oturumdaki gizli önerge talebi reddedildi, açık oturuma geçildi.

Meclis'te gerginlik

TBMM Genel Kurulu'nda Can Atalay kararı okunmasına karşı çıkan CHP ve DEM gruplarından milletvekilleri, sıralara vurdu, bazıları Başkanlık Divanı'na yürüdü. Ayrıca TİP milletvekili Erkan Baş ise elinde Anayasayı tutarak gösterdi. Daha sonra CHP'nin kapalı oturum önergesi okundu.