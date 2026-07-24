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Meclis'te dengeler değişti: Özgür Özel'in Yeni Parti'si ana muhalefet partisi oldu

Mahkeme kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan ve yeni parti kuracağını açıklayan Özgür Özel ve beraberindeki 90 vekil CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesine imza atan Özel, "Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Özel'in partisi TBMM'de AK Parti'nin ardından ikinci büyük grup olurken, CHP'nin sandalye sayısı 135'ten 44'e gerileyecek.

Haber Merkezi
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Meclis'te dengeler değişti: Özgür Özel'in Yeni Parti'si ana muhalefet partisi oldu
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Yargıtay'ın CHP kurultaylarına ilişkin "mutlak butlan" dosyasını eylül ayında ele alacağı iddialarının gölgesinde son kez CHP Grup Toplantısı'nda konuşan Özgür Özel, "Bugün mecbur bırakılmış, hüzünlü bir vedanın eşiğindeyiz" diyerek milletvekilleriyle birlikte yeni bir parti kuracaklarını açıklamıştı.

Bu konuşmadan üç gün sonra Özgür Özel ve beraberindeki 90 vekil CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesine imza atan Özel, "Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

CHP'den Özel dahil 91 milletvekili istifa ederek Yeni Parti'ye katıldı.

Bu durumda Özel'in partisi AK Parti'den sonra en çok sandalyeye sahip ikinci parti olacak. Bu durumda 135 milletvekili bulunan CHP ise 44 sandalyeye düşecek.

Böylelikle CHP, TBMM’de ana muhalefetten 5. partiye düştü.

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İstifalar öncesinde TBMM'deki sandalye dağılım şöyleydi:

AK Parti: 277  

Yeni Parti: 91
CHP: 135 (44'e düşecek)

DEM Parti: 56
MHP: 46
İYİ Parti: 29
Yeni Yol Partisi: 20
HÜDA PAR: 4
Yeniden Refah Partisi: 4
Türkiye İşçi Partisi: 3
Demokratik Bölgeler Partisi: 2
Emek Partisi: 2
Saadet Partisi: 1
DSP: 1
Demokrat Parti: 1
Bağımsızlar: 11

Meclis'te dengeler değişti: Özgür Özel'in Yeni Parti'si ana muhalefet partisi oldu - Resim : 2